家早就被你毀了！國二女連哭3天崩潰　獸父冷回：去跟法官講

▲小美指控，國二時慘遭父親性侵。（示意圖／翻攝pixabay網站）



社會中心／綜合報導

高雄一名16歲少女小美（化名）國二時慘遭父親性侵，本想為家庭隱忍，但內心的壓力讓她無法承受；最可惡的是，當小美向爸爸坦承壓力時，對方竟冷淡地回，「去跟法官講」。最後，小美和學長訴苦時直接崩潰，也間接讓案情曝光，由校方通報。

小美表示，爸爸2017年5月時趁家中沒人，直接進入她的房間，以暴力性侵得逞；她為了媽媽、弟弟及家庭和諧，才決定隱忍，但內心卻不斷忍受被施暴的陰影，這才和學長訴苦，也在對方不斷追問之下，將事情全部說出，並在學長的鼓勵、勸說之下和校方求助，揭發案情。

小美的爸爸則辯稱，案發當時家人都在，不可能有機會跟時間性侵女兒，對方應該是課業壓力大才會故意誣陷。但合議庭發現，小美的爸爸在偵查期間多次想和小美接觸，希望對方更改證詞，且妻子、兒子也都在審以時突然改口，可見案情不單純。

▲小美跟學長訴苦時，直接情緒崩潰。（示意圖／翻攝pixabay網站）



法官調閱小美父女兩人的對話紀錄發現，小美曾痛罵爸爸「不要把你講得什麼事都沒做錯一樣」，對方則說「家庭毀了不是妳做晚輩片面之詞該講的，父女一場，如果妳以這種態度跟我說話，以後也不用叫我爸」。

「我只是把事實說出來而已」小美崩潰地回應說，「不要用任何事壓我。這麼多年來我忍受的是什麼，就是希望你可以改，自己想清楚你對我做過什麼事，媽這麼相信你，你呢？繼續欺騙，這個家，從你對我做這些事以來，早就被你毀掉了」，而爸爸僅回了一句「去跟法官講」，可見她當時的絕望。

小美的學長證稱，小美一講到這件事就不斷哭泣，情緒接近崩潰的狀態，大概哭了3天之久都無法平復。此外，小美的診斷報告證實，她的處女膜卻有撕裂傷，且時間點跟案發時間符合。對此，合議庭採信小美的證詞，依重強制性交罪判小美的父親5年6月有期徒刑，全案仍可上訴。