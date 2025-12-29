台中清潔隊集體涉貪！爽收282萬賄賂幫店家收垃圾　24人起訴

▲台中市環保局北屯區清潔隊爆出集體貪汙案，9名清潔隊員遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市環保局北屯清潔隊弊案，張姓清潔員等3人遭收押。檢方近日偵結，查出多名隊員替15名業者違法清運廢棄物，張等人收受282萬賄款，圖利業者共81萬餘元，包含業者在內，總計起訴24人。

檢警查，北屯區清潔隊員張員（綽號堆哥）等9人，跟黃姓等15名不同店面業者約定，收受經營商業產生廢棄物，由張男指派共犯陳男、張男駕駛小貨車前往收受，張男再看排班情況，指示小貨車開往環保市場與垃圾車對接，或是指定將小貨車開到一間羽球場前對接。

張員等人因此向13名業者總計收受282萬餘元賄款，由張員等多名清潔隊員分贓，圖利業者81萬餘元。其中一名陳姓清潔隊員，另與余姓業者達成1萬3000元賄款約定，協助清運。

▲涉案人員駕駛小貨車跟垃圾車對接遭逮。（圖／ETtoday資料照）



台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦，於9月4日、10月31日持搜索票台中市政府環保局北屯區清潔隊、被告等人住居所、辦公處所等60處執索，先後向法院聲押禁見被告2名張男、陳男等人獲准。

檢方密集傳訊被告及證人，交互比對共同被告間說詞、對話紀錄及行車軌跡等資料，認被告張男等24人涉犯公務員對於違背職務行為收受賄賂、非公務員對於公務員關於違背職務之行為交付賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪嫌重大。

▲該9名隊員跟15名業者勾結，涉貪200多萬。（圖／記者許權毅攝）



檢方說，主嫌張男自2013年任職於環保局，利用長期任職的影響力，勾結駕駛員，甚至私自用小貨車與垃圾車對接清運，濫用公有清運資源，導致本應負擔清除費用由國家支出，惡性非不重大，考量犯後坦承犯行，建請適當量刑。