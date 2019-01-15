春節桃機運量將創新高　移民署「333方案」因應

▲移民署預估春節桃機運客量將創新高，籲民眾申辦自動通關。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署因應長達9天春節連假、預估桃園機場航班載運客量將創下新高，因此規劃春節通關疏運方案，希望能夠讓國人春節返台、出國旅遊順暢通關。根據桃機公司資料，今年春節加班機班次合計超過854架次，較去年700多架次大幅增加。移民署將提早因應規劃「333查驗通關疏運方案」希望能有效承接疏運此波高峰旅客運量。

移民署表示，去年農曆新年期間，桃園機場單日旅客量最高為14萬3,650人次，移民署預估今年大年初六2月10日，單天旅客人數將會突破15萬人次，桃園機場各單位的疏運工作將面臨史上最高的乘載量。移民署為因應桃園機場春節加班機爆量狀況，移民署規劃啟動「333查驗通關疏運方案」，讓入出國旅客都能順利便捷通關。

▲署方籲民眾申辦自動通關將可獲得限量豬年紅包贈品。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署預先規劃3項人力調度準備：先動員桃園機場全體480名內外勤人力外，並調度台北港、基隆港及松山機場所屬人員支援桃園機場，加上保全人員及實習生志工等96名協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。

署方並會加開3類旅客通關服務：加開高齡、身障行動不便旅客專檯、自動通關隨行兒童專檯、及協助班機即將起飛旅客通關，讓上述旅客可加速通關。

移民署並提出三項呼籲：請旅客提早至機場辦理通關手續、多加利用自動查驗通關系統（e-Gate）並配合非洲豬瘟防疫，不要攜帶肉類製品返國，避免入出國卡關。

移民署提醒已排定出國欲申辦自動通關的國人，申請時記得要攜帶護照及身分證、駕照或健保卡等第2證件，另民眾亦可提前至移民署各區服務站或外交部領事事務局申辦，出國時即可立即使用，享受快速通關服務。國境事務大隊在春節期間也會準備「豬年吉祥」紀念品豬年小紅包贈送給申辦民眾，希望藉此吸引民眾申辦自動通關，減少通關時間。