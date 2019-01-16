林佳龍今天一樣通勤！不搭高鐵改走國道　「當交長要體會人民感受」

▲交通部長林佳龍一早自拍打卡，從台中走高速公路通勤。（圖／翻攝自林佳龍粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍喊話回歸通勤族生活，繼昨日搭乘高鐵從台中通勤上班後，16日一早又在粉絲專頁PO文，「今天一樣通勤，從台中走高速公路」，他指出，當交通部長要深刻體會人們感受，才能做好工作。

▲林佳龍上任第二天在高鐵站打卡，喊話回歸通勤族生活 。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍在上任首日被媒體問及，是否每天要從台中通勤台北上班，當時他笑稱，「可以回家睡當然是最好的事」。果然上班第二天，他就PO出從台中搭高鐵通勤上班的照片，喊話回歸通勤族，今進入上班第三天，他一早也自拍打卡指出，今天一樣通勤，從台中走高速公路，要先到桃園機場看看春節疏運準備工作。

林佳龍表示，當交通部長，負責陸海空、鐵公路，要深刻體會人民的感受、接地氣，才能做好為民服務的工作！由於今日天氣不穩，各地都可能出現飄雨機會，他也不忘在文章最後提醒大家，雨天開車小心。底下網友大讚，「行動部長，好認真，用心，早安」、「親身開上高速公路，體會人民每日為何所塞，辛苦了～」、「龍哥接地氣就對了！老百姓有感！」，也有網友擔心他「不要通勤，住台北，假日再回台中，健康很重要」。

另外，每逢連續假期，歷任交通部長都推出相關疏運措施，其中以國道夜間免收費政策最引發討論。林佳龍昨同樣也在臉書上宣布，不只今年春節9天國道0-5時夜間免收費，「今年好幾個連假，都將以此原則推動」，收費不是國道最重要的目的，提供兼顧安全及品質的行車服務才是要務。