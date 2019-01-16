「志賢不爽了」澎管處長醉後大鬧飯店遭記過　林佳龍再下令調離現職

▲觀光局澎管處處長陳志賢日前被爆疑酒醉鬧事「耍官威」。（圖／截自網路）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長陳志賢日前被爆「耍官威」，在澎湖喜來登飯店酒後鬧事，觀光局昨立即祭出「記過兩次」行政懲處。交通部長林佳龍16日也宣布要將他調離現職，負起言行舉止影響公務人員形象責任。

澎管處處長陳志賢日前在澎湖福朋喜來登飯店聚餐時，疑酒醉鬧事，與工作人員起衝突，更怒嗆「志賢不爽了」、「你這樣不給志賢面子」。事件影片被曝光後，因個人行為造成機關形象受損，陳志賢自請處分，觀光局召開考績委員會審議後，也火速祭出「記過兩次」懲處。

▲在觀光局祭出記過2次處分後，林佳龍下令，將澎管處處長陳志賢調離現職。（圖／取自陳志賢臉書）

交通部長林佳龍一早也致電觀光局長周永暉，要求要將該位處長調離現職，他強調，雖尊重觀光局政風單位的調查及考績會記過的決定，但為了要求記取教訓、不容再犯，因此要祭出調職處分，負起言行舉止影響公務人員形象的責任。

林佳龍說，公務人員是人民的公僕，特別是這位處長從89年高考至今，已經在政府服務將近20年，並擔任主管職，應該更注意言行舉止，作為其他同仁的榜樣，不管有什麼情緒或在什麼場合，都不應該跟人民惡言相向。他也要提醒每一位交通部的同仁，要時時刻刻把服務人民的態度放在心上。

▲林佳龍一早搭車走高速公路通勤北上，赴桃園機場視察。（圖／翻攝自林佳龍粉絲專頁）

林佳龍上任後隨即面臨春節9天連假疏運大考驗，他一早從台中搭車北上桃機視察春節疏運措施，除了聽取機場公司跟民航局的疏運簡報後，也實際走訪機場體驗自助行李託運，視察機場擴建區新增空間，以及機場航管、非洲豬瘟防疫工作作業。

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