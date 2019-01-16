桃機春節出國爆量！最慘恐塞4小時　林佳龍下令暫停所有非必要工程

▲今年春節桃園機場估出國人潮爆量，單日將創15.6萬人次新高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年春節假期長達9天，桃園國際機場爆出國潮，預估單日旅客量將創下15.6萬人次新高。交通部長林佳龍上任第3天一早，就與桃園市長鄭文燦聯袂視察桃園國際機場春節疏運各項工作準備情形，並下令在疏運期間暫停機場所有非必要工程。

據桃機統計，今年春節桃機每天平均有逾800架次班機起降，2月10日年初六達高峰，862架次創歷年新高紀錄。預期在流量管制下，延誤時間從1小時起跳，最慘恐延誤長達4小時。

▲交通部長林佳龍視察桃園機場，巡視第二航廈自助行李託運設備、擴建區。（圖／桃機提供）

林佳龍上午赴桃機視察，聽取機場公司與民航局簡報後，也巡視第二航廈自助行李託運設備、擴建區，以及防檢局與海關的作業區域。他指出，今年桃園機場的春節疏運是近年來交通量最大的一次，同時必須面臨非洲豬瘟防疫工作的挑戰，因此疏運工作應該朝三大方向來努力。

▲林佳龍體驗自助行李託運服務。（圖／桃機提供）

第一，疏運期間應暫停機場所有非必要的工程，要讓機場設施發揮最大作業能量。另外，要把天氣、鄰近國家機場狀況等這些外在變數充分考慮，做好情境模擬和SOP的規劃，讓一有狀況發生時，能夠有秩序的安排處理。

第二，桃園機場目前已經引進多項智慧化設施，呼籲民眾多加利用，包括自助報到、自助行李託運、預辦登機，以及移民署的自動通關設備，尤其目前已有20幾家國內外航空公司提供手機自助報到服務，旅客在家就可完成報到手續，輕鬆又便利。同時他已指示機場公司要增派現場人力，協助引導旅客使用這些智慧化設備。

第三，有關聯外交通部分，在鄭市長的大力協助下，除了既有的共乘計程車外，在機捷部分，鄭市長也願意來研究適時調整班距、調度加班車，甚至延長營運時間，預期對聯外交通的安排會有很大的幫助。

▲林佳龍強調，在做好春節疏運的同時，也要全力配合防堵非洲豬瘟疫情。（圖／桃機提供）

林佳龍最後再次感謝鄭文燦對桃園機場春節疏運的重視與協助，並強調非洲豬瘟的疫情嚴峻，在春節期間，桃園機場將有大量的人流、物流進出，機場公司必須在做好春節疏運的同時，全力配合執行防疫工作，共同將疫情阻絕於境外。