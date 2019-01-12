新閣揆就位　蘇侯再續「不解之緣」老縣長又成了老長官

▲侯友宜發文寫到：常見面應該就不會那麼擠了。（圖／侯友宜IG）



文／羅婉庭

行政院前院長蘇貞昌將接手閣揆，新北市長侯友宜對此表示，一直覺得跟老縣長有不解之緣，緣分很深，「這次如果能再續前緣也是很讚」，未來在行政院會碰頭也不會怕被刁難。侯友宜也在IG上寫tag「#比有緣更有緣的故事、#新北市民福氣啦、#再續前緣」祝福過去的長官、縣長、對手，十分有風度。

侯友宜說，「老縣長又成了老長官，下星期院會，再續我們不不解之緣」。侯對媒體說，老縣長不是那種在競選過程中有不同看法，會有不ㄧ樣作為的人，蘇疼惜新北市，而自己也會積極主動跟行政院採取合作。

侯友宜表示，「他當年做行政院長，我做警政署長，我們一起攜手合作為台灣的治安努力過」，這次非常恭喜他、也祝福他又再度回鍋當行政院長，尤其他是新北市出身的縣長，對新北市很多的建設以及他在競選的時候，他也提出新的想法。

侯友宜表示，很多好的建設是不分任何黨派，大家要齊心合作的，所以院長能夠再度回鍋，彼此攜手合作，共創新北市民的福祉，不但樂觀其成，更重要的，以老縣長、老長官對新北市的了解，加上現在市府團對所提供的政見，大家能夠結合共創新北四年的未來願景。

另外，侯友宜說，蘇貞昌非常了解新北市遇到財政不公平的狀況，跟台北市來當然不能比，人均預算4萬跟人均預算6.4萬差很多，相信蘇貞昌會以公平的態度來對待新北市。

他強調，在財政收支劃分法上，他拜託院長站在新北市民的角度，解決這些不公平作法，給予支持，他相信蘇貞昌會樂意支持。以及軌道建設發展，都是攸關新北市城市風貌的改變，未來要做的五股泰山輕軌或是深坑輕軌，以及八里輕軌、淡江大橋的八里輕軌，蘇貞昌應該瞭若指掌。

他也提到兩人在選前提出共同的政見，就是板橋火車站旁的精華特區，屬於文化部所主管，蘇貞昌當時提出要蓋的兒童博物館，他則是希望蓋創意科技影音樂園區，這是他們的共同目標。

另外，針對蘇貞昌、陳其邁、林佳龍敗選之後都越爬越高，侯友宜不擔心中央未來卡預算，他樂觀表示，「選舉都是一時的，選過就好」，大家都要向前看，所以誰來當行政院長他都祝福，更重要的地方與中央要合作，來為城市打拚、為台灣打拚。

他也強調，「我從來沒有分選贏選輸，那都是過去了，我只看明天」，明天會如何做會更好，這才是他們應有的態度跟想法，所以他認為蘇貞昌回去當院長，他很開心，再續前緣，再度攜手合作為新北市來努力。