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來新北市踩朱立倫地盤？吳敦義大暴怒：這是中華民國的地盤！

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▲▼2018選舉感恩茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲吳敦義暴怒，參加2018選舉感恩茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義感恩茶會15日在新北市三重區舉辦，與新北市長侯友誼同框，現場眾多支持者熱烈歡迎，受訪時被問是否來踩前新北市市長朱立倫的地盤，吳敦義頓時大怒回應，這是中華民國的地盤！

吳敦義到新北市黨部參加2018選舉感恩茶會，會前受訪時被激怒，針對他來新北市採朱立倫地盤，他回應「開玩笑，我當過行政院長不是全國都是我的地盤嗎？」，不要這樣講法嘛，中華民國每一寸土地都是人民的地盤。
 
吳敦義致詞感謝各界於去年選舉中對國民黨的支持，他強調，新北市政府與議會一定會同心協力，締造服務親切、親民勤快的政府與議會，共同讓新北市成為三民主義的模範市，並帶動國民黨執政的15縣市都成為三民主義的模範市。

新北市黨部今天舉行五合一選舉感恩茶會，除吳主席外，包括副主席兼秘書長曾永權、新北市長侯友宜、新北市黨部主委李乾龍、新北市議會議長蔣根煌、立委林德福、羅明才、前立委林鴻池以及多位黨籍議員皆與會，感謝新北市鄉親在國民黨最艱困之際，於去年五合一選舉中熱情的支持，希望大家能趁勝追擊，2020年總統及國會大選全力求勝，重返執政，撥亂反正。
▲▼新北市黨部2018選舉感恩茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市黨部2018選舉感恩茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼新北市黨部2018選舉感恩茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜新北市黨部2018選舉感恩茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

吳敦義致詞時感謝各界於去年選舉中對國民黨的支持，他盛讚李乾龍主委在國民黨黨產被清算的時候，全力撐起新北市黨部的運作，也讓新北市在這次選舉中贏得好成績。

吳敦義表示，侯友宜過去長期維護治安，是中華民國最出色的警官，現在擔任市長職務，不只治安，在各方面都要為新北市拚進步繁榮，希望大家對侯友宜要有高度期待，並配合侯友宜的市政方針與作法；他期許新北市議會以公平客觀、為民服務的精神監督市政，讓新北市成為三民主義的模範市，並帶動國民黨執政的15縣市都成為三民主義的模範市。

吳敦義指出，這次選舉，全國22縣市中，國民黨贏得15縣市，是執政的政黨無法滿足民眾的渴望與期待，很多該做卻做不好的地方，而國民黨好不容易在22縣市中有15縣市執政的機會，必須重新展現國民黨服務百姓、造福社會的能力，讓中華民國成為真正現代化的國家。

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,侯友宜

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