肉圓店爆紅需排1小時「辣椒售罄」　老闆娘：會當面跟弟弟說對不起

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲「肉圓惡爸」虐童事件，讓「家味甜不辣肉圓店」一夕爆紅。有網友認為是店家沒加辣害孩子被打，Google評價湧入大量負評；肉圓店隔一天公休後，15日營業時間前，店門口就有顧客大排長龍，晚來的沒排隊1小時根本吃不到，記者詢問張姓老闆娘是否會內疚，她直說「弟弟來一定會請他吃，我會當面跟他說對不起。」

▲家味甜不辣肉圓店爆紅，老闆娘表示弟弟若現身會當面跟他說對不起。（圖／記者陳豐德攝）



有45年餐廳經驗的張姓老闆娘，做過九龍、兄弟、環亞飯店，對於廣東菜、川菜、浙江菜及海鮮料理皆精通，離職後11年前在蘆洲開了家味肉圓店，憑著實在的肉圓餡料，以及親製的朝天椒辣椒醬，在美食小吃林立的蘆洲站穩一席之地，「皮比較Q，筍絲內餡很實在，再加上祕方醬料，所以吃起來跟別家都不一樣。」老闆娘透露老闆娘透露生意好的秘訣。

▼肉圓皮Q內餡筍絲飽滿吸引顧客上門光顧。（圖／記者陳豐德攝）



▼現場排隊人龍約20公尺，需等1個小時才能買到肉圓。（圖／記者陳豐德攝）



但因為虐童案爆紅，上門顧客多了好幾倍，讓老闆娘也覺得非常困擾，她直說「像平常這樣子，自然的話就好了，這樣子太累了。」老闆娘透露因為自己身體不是很好，排隊那麼長要讓顧客等很久，實在真的不好意思。而店內一罐150元的特製朝天椒醬，一早準備10多罐就銷售一空，許多顧客想買罐回家卻都撲空，老闆娘表示都是純手工製，會再努力趕工。

但因為遭虐童來買肉圓沒有加辣，導致他回家後被父親毒打，老闆娘公休當天電話也接到手軟，民眾打來直指她「害人家小孩子住院」、「妳心理上良心過得去嗎？」自己雖然覺得很無辜、無奈，但都是靜靜的聽沒有回嘴，老闆娘覺得這是肉圓惡爸個人的因素，不確定當天是小朋友說的不清楚，還是自己忘記了，當天客人很多也已經沒有印象。「弟弟來一定會請他吃，我會當面跟他說對不起。」老闆娘也明確表示自己的歉意。

▼有民眾從台北遠赴蘆洲購買肉圓相挺，強調一定要加辣。（圖／記者陳豐德攝）



▼馬先生認為忘記加辣並非家暴理由，想吃就像自己買一罐回家。（圖／記者陳豐德攝）



三重一名李先生見到新聞後一早就來捧場，表示肉圓店的獨門辣椒醬有點甜甜回甘的滋味，沒有想像中的辣，肉圓加辣後算是還不錯吃，但重點是「譴責暴力的人！」馬先生評論老闆娘服務態度好不好、細心與否並不是重點，如果真的那麼愛吃辣，那就花150元買一罐辣椒回去，在家裡想怎麼加就怎麼加，強調「辣椒絕對不是家暴的理由」。

現場還有一名從台北市來的先生，替公司來買19份肉圓加甜不辣，他開玩笑道：「要加辣，不要加香菜，不加辣回去就會被打！」另一名家住在附近的另名婦人怎表示自己是常客，她認為遭虐的小孩子一定有講要加辣，因為父親那麼兇他不敢忘記，一定是老闆娘沒有注意聽，但小孩子會被虐打跟老闆娘並沒有關係。

部分網友並不買單，甚至在臉書狂刷留言酸諷「叫妳加辣要記得幫加」、「以後要記得問是誰要吃的，以及加辣了嗎」；對此老闆娘也在臉書公告致歉，表示「深感遺憾與痛心，爾後家味會更加謹慎小心，注意顧客需求，顧客可要求家味提供辣椒包並二次檢查。」

▼獨門朝天椒醬成饕客最愛。（圖／記者陳豐德攝）



▼店內販售的甜不辣也獲顧客喜愛。（圖／記者陳豐德攝）



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