影／朱立倫神比喻蘇貞昌：「二刀流投手」不要衝選舉內閣

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫13日出席活動，受訪提到蘇貞昌內閣，他表示，二刀流投手不要太殺，衝衝衝，衝出台灣困境比較重要，不要衝出選舉內閣。

針對麻將桌上的王金平、馬英九、吳敦義皆在選後與韓國於同框，唯獨朱立倫未與其同台，他開玩笑表示，「因為我不打麻將，我最近比較關心棒球」，將話題轉到新內閣上，他說，民進黨派出二刀流的蘇貞昌院長主投。

朱立倫表示，民進黨派了一位二刀流、非常厲害、非常有戰鬥力的行政院前院長蘇貞昌主投，所以絕對不要輕忽，大家要更努力、加油，也希望蘇院長公平對待各縣市，尤其過去新北市與國民黨縣市過去爭取建設經費，受到不公平待遇，希望蘇貞昌公平對待，「二刀流投手不要太殺，衝衝衝，衝出台灣困境比較重要，不要衝出選舉內閣。」

蘇貞昌內閣名單中，經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇等人最先確定留任。此外，11日也確認由科技部長陳良基轉教育部長，前台中市長林佳龍任交通部長。

12日第二波徵詢名單，農委會主委由副主委陳吉仲升任、環保署長則由代理署長張子敬接手，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中則雙雙留任。

目前還剩下6首長未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、勞動部長許銘春、國立故宮博物院院長陳其南，另外科技部長、文化部長、行政院發言人職缺都待補。

▲朱立倫出席「中華民國青溪總會 會員代表大會」活動。（圖／記者周書羽攝）