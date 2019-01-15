快訊／遭毆兒驗傷單未給、筆錄未做　肉圓媽「神隱請假」

記者陳豐德／新北報導

「肉圓惡爸」因孩子沒加辣，就爆打孩童跟跟老婆，被害妻子事後驗傷提告，但因為筆錄仍有部分資料仍須補足，新北地檢署檢察官指示蘆洲警方仍需製作孩童傷害案筆錄，並補齊男童的驗傷單；妻子原本15日與蘆洲警方相約帶兒子前往補資料，消息曝光後遭毆妻反不接警方電話，請假後消失神隱。

▲ 肉圓惡爸及遭毆妻子。（圖／翻攝自當事人臉書）



新北地檢署檢察官指示，若被害妻、童不願與警方聯繫，將由檢方這邊主動約同，或許前往地檢署製作孩童筆錄，又或是擇日約在蘆洲補齊資料，並取得未馬賽克的虐童完整版本。警方調查，男童耳朵及頭有擦挫傷，遭摑掌當天妻子就帶兒子前往驗傷，卻遲遲未提供給警方驗傷單，而這將成為傷害案的重要佐證。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，社會局將約談施暴的肉圓爸，若確認的確因酗酒家暴，將要求戒癮治療，若他未主動聯繫，家防中心會發公文給肉圓惡爸，要求一周內到案，否則依照兒少法裁罰6000元到30000元罰鍰。

警方與社工見虐兒狀況誇張，新聞隨影片曝光延燒，14日凌晨火速協助聲請緊急保護令，目前已與李女及12歲林姓男童完成約談，也有針對後續婚姻或提告等法律問題，提供法律扶助。

除了保護令與法律扶助外，由於林童受虐後將請假到學期結束，社會局也著手關心孩子的教育問題，未來母子若因離婚失去經濟依靠，社會局也會提供就業協助、租金補助、獨立生活急難救助等，協助母子順利脫離暴力威脅。

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