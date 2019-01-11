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「蘇邁配」成型　葉元之酸爆：最嘔的是鄭文燦　姚可接駐英代表

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

蘇邁配正式成型，林佳龍將接任交通部長，新北市議員葉元之11日在臉書發文表示，「落選內閣」現在最嘔的應該是桃園市長鄭文燦，勝選只能做市長，還要向敗選的院長低聲下氣。葉元之也推薦姚文智擔任駐英代表，效法也曾說要退出政壇的謝長廷，擔任駐外代表，酸度破表。

葉元之表示，果然一如外界所料，大輸29萬票的蘇貞昌擔任閣揆，輸15萬票的陳其邁做他副手，而輸21萬票的林佳龍打破「輸越多官越高」的慣例，只能擔任交通部長。

他酸說，姚文智大輸34萬票，符合入閣的資格，但是因為選前有「退出政壇」的承諾，所以可以效法也曾說要退出政壇的謝長廷，擔任駐外代表。姚有意要到英國留學，適合擔任駐英代表。雖然違反退出政壇的承諾，但「蘇貞昌不也選了第三次新北市長嗎？」

葉元之表示，而現在全台灣現在心情最嘔的，就是桃園市長鄭文燦。他好不容易憑著政績連任，勝選只能做市長，未來在行政院院會上，還要聽落選的蘇貞昌說三道四，甚至為捷運預算去跟林佳龍低聲下氣。

葉元之說，民進黨的「敗選者聯盟」，得到柳暗花明又一村的契機，他推薦姚文智、魏明谷兩位落選的候選人，分別擔任駐英代表及衛福部長。

至於推薦魏明谷做衛福部長，葉元之表示，2014年，魏明谷靠著段宜康的「吞曲棍球」諾言順利當選，四年後失去段宜康的加持不幸落敗。魏明谷當衛福部長，可以研究如何不傷身體的讓段宜康吞曲棍球，這樣四年後就可以捲土重來了。

而葉元之也推薦部分執政不力導致丟掉政權的代理首長，包括前高雄市代理市長許立明擔任科技部長、前宜蘭縣代縣長陳金德擔任觀光局長、前花蓮縣代縣長蔡碧仲擔任文化部長。

葉元之說，高雄下一場雨就有五千個坑洞，對韓國瑜的當選功不可沒，許立明可以擔任科技部部長，研發避震系統；陳金德在卸任前公告宜蘭縣除了宜蘭市都是「偏遠地區」，大幅放寬經營民舍的區域，應該擔任觀光局長；蔡碧仲說自己掌握前朝違法亂紀的資料，卻不要告發，而是要「出書」揭弊，應該要當文化部長。

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：蘇貞昌,陳其邁,蔡英文,葉原之,鄭文燦,姚文智

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