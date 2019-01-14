影／肉圓家暴父遭暴打　葉元之：私刑是不對的「雖然很療瘉」

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記者羅婉庭／新北報導

針對12日的肉圓家暴事件發生後，家暴父住處遭網友包圍，並逼吃辣椒後暴打致送醫。對此，新北市議員葉元之14日表示，「雖然知道私刑不對，但不知道為什麼，當我看到肉圓哥被打的畫面，感覺滿療瘉的」，而且希望它不斷重播，被打的畫面長一點。

葉元之對此表示，目前警察局已經協助肉圓哥的妻小，申請緊急保護令，他們也搬到親戚家居住；對此案他會持續關心，新北市社會局可提供的相關協助方案，包括法律協助、心理諮商、經濟扶助等等，希望能夠協助他們早日重返穩定的生活。

他也呼籲，家暴是「門簾後的行為」，希望受暴者能夠主動通報，不管是錄影或打113家暴專線皆可；現在大家「人手一機」，這次肉圓哥的事情就是靠影片揭發。

該事件發生於新北市蘆洲區，一名42歲男子因兒子去買肉圓忘了加辣椒，暴怒把兒子掌摑倒地，媽媽衝過來救兒也被勒頸拖出房外暴打，最後奪門而出大喊救命，母子雙雙受傷送醫。消息曝光後引起公憤，7名網友衝到涉施暴男子家中，拿辣椒逼該男子吃下，並且也把他打到送醫。

這起離譜家暴案件引發社會關注，警方和社會局已經介入；遭家暴妻子已決定帶兒子先回娘家休息，事後提告；至於同遭網友「施暴」的涉家暴男子則表示，不會對網友提告，但警方仍然依社會秩序維護法將其中動手的2人移送法辦。

此外，新北市政府警察局也在臉書po文表示，「感謝網友的關心，我們已經協助聲請緊急保護令。後續被害人提出告訴，我們第一時間會移送給檢察機關處理。」呼籲民眾理性，警方譴責暴力、勿動私刑，並說「路見不平，拔刀相助的時代過去了。路見不平，請報警處理。」





▲7男闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）







▲肉圓惡爸3警前「攤手翹起二郎腿」。（圖／記者陳豐德翻攝）







▲蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）