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曾把妻打到昏迷3天、肺塌陷　童仲彥：「童家拳」送肉圓哥去治療

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▲▼台北市議員童仲彥。（資料照／記者楊佩琪攝）

▲前台北市議員童仲彥。（資料照／記者楊佩琪攝）

政治中心／綜合報導

前台北市議員童仲彥曾在2017年被爆出家暴妻子李秀環，施暴超過50次，甚至把對方打到「昏迷3天、肋骨斷3根、肺塌陷」，最終雙方以離婚收場，童仲彥現在則與「大小邱三角戀」中的女主角之一「小邱」邱薏交往中。蘆洲「肉圓惡爸」事件爆發後，不少網友想起了也曾有家暴前科的童仲彥，而童仲彥也在15日跳出來開玩笑稱，以童家拳送肉圓哥們去治療。

童仲彥15日在臉書粉絲專頁上提到，雖然不吃辣，但知道「肉圓加辣爆打妻小事件」讓很多人想到他，所以想了2天決定出來面對。自己的確是「不加辣的肉圓哥」，但治療2年多來未發病，「打老婆就大錯就錯，如果連小孩都打，那真的就病得太嚴重了！」

▲▼前台北市議員童仲彥的前妻李秀環，曾被打到肺塌陷。（圖／李秀環提供）

▲前台北市議員童仲彥的前妻李秀環，曾被家暴到肺塌陷。（圖／李秀環提供）

童仲彥說，有必要私刑正義，且自己看了也覺得爽，但是「打不完，是病人就該送醫」，要主動就醫不容易，所以歡迎有類似問題的人來找他，「領教私刑正義童家拳後，再強迫你跟我一樣去治療」，自己現在帶著女友一起去上諮商課程，由專業心理醫師分析兩人相處之道，紅豆覺得很有幫助，課還上得比他久。

童仲彥也表示，萬華社區大學余校長也來開導過自己幾次，對方的愛家文化基金會在很多區公所都有，婚前或婚後諮商分析，使很多問題可以預防，在發生惡化過程中也可改善，「除了以童家拳私刑正義肉圓哥們（開玩笑的，我不會真的打你們）更應以童家拳送肉圓哥們去治療，歡迎一樣被提到的戰哥來參加，活到老學到老。」

網友們則回應「你只是把童家拳之一的妻傷拳封印起來了」、「阿童敢面對自己的黑暗面就是了不起負責」、「童家拳應該用來保護妻兒」、「童家拳現在只打壞人」、「阿童我想學拳」、「了不起，治療」。

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關鍵字：童仲彥,阿童,肉圓,家暴

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