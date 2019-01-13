影／吳敦義替2020鋪路？朱立倫：清查黨籍一定要做　不必質疑

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫13日出席活動，針對吳敦義提出將做「黨籍清查」，被解讀為參選總統鋪路，朱立倫回應，「這是一定要做的工作，不必質疑任何事情。」

朱立倫出席「青溪總會第十屆第一次會員代表大會」，針對黨籍清查一事，他替吳敦義澄清，這是一定要做的事情。國民黨組發會主委李哲華受訪時也表示，黨章規定每4年就黨籍總檢查，黨中央已通知各縣市黨部進行總檢查。

李哲華表示，今年包含立委在內都要進行黨內初選，現行提名辦法中規定黨章規定黨員投票佔3成，今年3月以前繳交黨費才有初選投票權。李哲華也否認這是幫吳敦義鋪路，強調「這是兩回事」，如果身為黨主席的吳敦義規避黨章規定，反而有失職之嫌。

在場的會員提早在門口排成兩列等待迎接，朱立倫一進場，會員們立即高喊「總統好！」；吳敦義則在國民黨部有活動，據了解，該活動延遲了吳敦義上台致詞的時間，是不是刻意不讓兩人同框，在現場也引起支持者私下議論。

朱立倫表示，黨內初選只是過程，重點是國民黨2020一定要贏，才能重振台灣經濟，能夠改善兩岸關係，讓大家過好日子，這才是關鍵重點。這過程當中，只要是公平、公開，好的決定就是好的初選制度。

對於麻將桌上的王金平、馬英九、吳敦義皆在選後與韓國於同框，唯獨朱立倫未與其同台，他開玩笑表示，「因為我不打麻將，我最近比較關心棒球」，民進黨派出二刀流的蘇貞昌院長主投，非常厲害、非常有戰鬥力。

他表示，韓國瑜是他的老朋友，希望他把市政做得好，因為大家對他的期待相當高，希望經濟拼更好，不要造成政治上的困擾，「我能幫忙的就是經濟、招商、市政上能讓他做得更好。」

朱立倫也再度向新任行政院長蘇貞昌喊話，他說，蘇貞昌是非常有戰鬥力的「二刀流投手」，希望蘇院長公平對待各縣市，過去新北市與國民黨縣市跟中央爭取建設經費，受到不公平待遇，希望蘇貞昌公平對待，「二刀流投手不要太殺，衝衝衝，衝出台灣困境比較重要，不要衝出選舉內閣。」

▲朱立倫出席「中華民國青溪總會 會員代表大會」活動 。（圖／記者周書羽攝，下同）



