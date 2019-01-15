不滿教育部讓管中閔任台大校長　吳瑞北撤回抗告

▲管中閔當台大校長，吳瑞北不告了。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者楊佩琪／台北報導

不滿教育部放行管中閔就任台灣大學校長，曾有校長候選人資格，台大電機系教授吳瑞北，日前向法院聲請「訂暫時狀態假處分」遭駁回，不服結果，再提抗告。台北高等行政法院原定1月17日將開庭審理，但吳瑞北15日具狀撤回起訴，全案訴程序終止。吳瑞北的律師表示，管中閔已上任，訴訟便不沒有意義，但已另案提起訴願。

前教育部長葉俊榮於2018年12月24日宣布，同意聘任管中閔為台大校長，此消息一出，引發擁有參選資格的吳瑞北不滿，向法院聲請禁止教育部核發聘書給管中閔。

吳瑞北認為，教育部訂1月8日為管中閔上任日期，但新學年2月1日才開始，實在沒有必要如此倉促，質疑恐為防止行政院訴願委員會的結果出爐。另葉俊榮直接聘任管中閔，造成其他候選人權益喪失。

台北高等行政法院則認為，依「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，且經聽取兩造陳述，並發函徵詢台大意見後，因台大校長遴選爭議涉及各方公、私利益，吳瑞北請求維持現狀，難通過必要性審查，因此駁回。

不服結果，吳瑞北於1月7日遞狀抗告，認為審判長蕭忠仁與管中閔為同系同事，根本沒有做到利益迴避，雖說聲請人也可提出，但他根本不知道審判長是誰，庭訊當日他沒到，又怎麼提？好像問題都是聲請人的錯。

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