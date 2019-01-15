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內線交易獲利22萬　金管會前副主委之子呂建安被起訴

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▲▼ 北檢，台北地檢署。（圖／記者林裕豐攝）

▲台北地檢署15日依違反《證交法》罪嫌，起訴金管會前副主委呂東英之子呂建安。（圖為北檢外觀／記者林裕豐攝）

記者劉昌松／台北報導

金管會前副主委呂東英之子呂建安，涉在2013年間，利用仲介股權買賣業務之便，先買後賣上櫃公司佳營電子股票，獲利22萬元，15日被台北地檢署依《證券交易法》內線交易罪嫌起訴，但考量呂事後坦承犯行並交出不法所得，請求法院減輕其刑。

檢方起訴指出，2012年間，友尚公司希望精簡處分持有的佳營(已下櫃)股權，委託境外公司尋找買家，當時東南亞投資顧問公司副總經理呂建安得知後，居間仲介，找到有買家願意以每股16.5元價格，收購當時市價約12元的佳營。

呂建安因這項仲介業務得知內線後，竟在2013年1月到5月間，陸續買進再賣出佳營股票，直到這項收購資訊公布，佳營的股權有44.12%一口氣轉到英屬維京群島天悅公司名下，呂建安靠內線不法獲利22萬元。在此同時，友尚母公司大聯大的財務副總黃淑頻，則是在重大訊息公佈後18小時內，違反《證交法》規定賣股，獲利6800元。

檢調追查後，呂、黃都坦誠犯行，並繳回犯罪所得，15日依違反《證交法》將2人起訴。此外，全案一度傳出呂利用這次股權交易，向佳營電子負責人吳成、友尚公司負責人曾國輝收取逾850萬元回扣，疑有特別背信罪責部分，經檢調追查，其實是友尚公司要透過呂的東南亞投顧交付給別人的仲介費，錢沒有遭私吞，這部分處分不起訴。

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關鍵字：呂東英,呂建安,黃淑頻,內線交易,友尚,佳營,天悅

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