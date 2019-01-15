與女同事調情「黑白line」　男為曖昧簡訊賠人夫5萬元

▲人夫發現妻子與男同事頻傳曖昧簡訊，還疑似車震，憤而提告求償。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

一位懷疑自己戴綠帽的人夫，發現妻子和男同事用LINE互稱「老公」、「老婆」的曖昧簡訊，因妻子坦承與同事在車上發生2次性關係，人夫怒向妻子同事求償100萬元，但士林地院法官調查，妻子是被一再逼問，情急下口不擇言，其實沒有證據顯示真的發生過車震，不過男同事和有夫之婦調情，已破壞他人婚姻圓滿，還是要賠償人夫5萬元。可上訴。

人夫提告說，妻子是從2018年2月起，和男同事用手機聊天軟體LINE互傳曖昧簡訊，男同事會傳訊「飛撲抱抱」 、「老公哄老婆睡這樣」、「想妳了」、妻子則會回傳「眼睛閉閉親滿臉」，人夫事後追問妻子，得知兩人已經在同年農曆春節前後，車震2次，傷心地提告。

男同事則堅決否認有任何通姦行為，LINE對話純屬開玩笑，沒有任何男女情愛。

法官調查，人夫當初逼問通姦過程時，妻子不斷拒絕，甚至表示「沒有的事情，不能硬說陷人於不義」，人夫又揚言要把孩子藏起來，不讓妻子見到；要趕妻子出家門等，妻子在巨大壓力下，才不得不自白與同事通姦，本案沒證據顯示有通姦情節。

但是男同事用曖昧言詞，互訴款曲的方式，與有夫之婦調情，造成原告精神上造成打擊，足以破壞他人婚姻圓滿，要賠償人夫精神撫慰金5萬元。此外，人夫原本起訴求償100萬元，要繳交約1萬元裁判費給法院，本案若就此確定，人夫實際獲得的補償約4萬元。