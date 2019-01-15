管中閔剛任台大校就被彈劾　黃國昌：超越藍綠的決定

▲台大校長管中閔。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台大校長管中閔8日才剛上任，監察院15日就針對他之前在政府部門任職時兼職等違法事宜，以7：4通過彈劾。對此，時代力量立委黃國昌指出，目前監察委員的名單，前總統馬英九提18名，總統蔡英文則提11名，管中閔的彈劾案，「應該是超越藍綠的決定吧」。

管中閔先前兼職爭議遭監察院約詢，多次請假未到。監察院今召開管中閔的彈劾審查會，最終7：4通過彈劾。根據監委指出，該案分為兩大部分，其中一部分是在大陸兼職的方面，另一部分則是在國內，下午三點半將召開記者會，說明有關在「國內兼職」的內容。

黃國昌表示，監察委員中，由馬英九提名的共18人，而蔡英文提名的則是11人，管中閔兼職「這應該是超越藍綠的決定吧」，接下來回鍋的教育部長潘文忠又要如何應對呢？

潘文忠當初為「卡管」請辭，認為造成教育界的對立以及社會的紛擾，「如果我繼續留在這個位置，政治操作就不會停止。」而今蘇貞昌接任行政院長，潘文忠再度回鍋，又將如何處理管案，備受關注。

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