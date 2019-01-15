管中閔「有問題」...剛任台大校長就被彈劾　王浩宇：這是國民黨要的？

▲台大校長管中閔。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

懸缺已久的台大校長終於落幕，當選人管中閔8日上任，監察院15日則針對他之前在政府部門任職時兼職等違法事宜，以7：4通過彈劾。對此，綠黨桃園市議員王浩宇表示，監察委員名單目前前總統馬英九提名的佔18席，總統蔡英文僅11席，「讓一個很明顯有問題的人上任，接著立刻被彈劾，這就是國民黨要的？」

管中閔於101年2月6日起至104年2月3日止之期間，身為國家高階政務官乃至機關首長，遭指違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，透過匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約新臺幣65萬元之兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大，爰依法提案彈劾

管中閔先前遭監察院約詢，多次請假未到。監察院今召開管中閔的彈劾審查會，最終7：4通過彈劾。根據監委指出，該案分為兩大部分，其中一部分是在大陸兼職的方面，另一部分則是在國內。下午三點半將召開記者會，說明有關在「國內兼職」的內容。

王浩宇說，監察委員名單馬英九提名佔18席、蔡英文11席，如今讓一個很明顯有問題的管中閔上任台大校長，卻又馬上彈劾，「這就是國民黨要的？」

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