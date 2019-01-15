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快訊／監察院：管中閔政務委員3年任內　不間斷匿名投稿獲190萬元

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▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者潘永鴻／台北報導

對於台大校長管中閔過去擔任學校主管、在政府部門任職時兼職等違法事宜，監察院15日通過予以彈劾，監委王幼玲表示，管中閔擔任政務委員長達三年之間，不間斷匿名投稿，獲取190萬元報酬，事證明確，違反公務員服務法。

王幼鈴指出，依據壹傳媒台灣分公司回復之文，管中閔是在擔任台大教授期間，即與該公司完成口頭約定供稿給壹週刊充作社論，獲取每月約五萬元，每年約六十五萬元固定稿費報酬。

王幼玲強調，但管獲邀入閣擔任政務委員後，並未終止與壹傳媒上述合作，擔任政務委員長達三年之間，仍持續不間斷地匿名供稿，總共獲取190萬元報酬。明顯違反公務員服務法第14條第一項禁止兼職規定，事證明確。

▲▼監察院提供資料，101.2.6~104.2.3管中閔擔任政務人員期間按月支領5或7.5萬元；總計領取190萬元。（圖／記者潘永鴻攝）

▲監察院提供資料，101.2.6~104.2.3管中閔擔任政務人員期間按月支領5或7.5萬元；總計領取190萬元。（圖／記者潘永鴻攝）

監察院今天召開管中閔的彈劾審查，7：4通過彈劾，確認行政院前政務委員兼國家發展委員會主任委員管中閔於101年2月6日起至104年2月3日止之期間，身為國家高階政務官乃至機關首長，卻違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，透過匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約新臺幣65萬元之兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大，爰依法提案彈劾。

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快訊／監察院：管中閔政務委員3年任內　匿名投稿獲190萬元

關鍵字：監察院,管中閔

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