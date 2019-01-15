屏東蜜棗上市清脆皮薄多汁　消費者都說讚

▲曾榮獲神農獎的潘志民，種植蜜棗已上市。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

蜜棗產季到來，今年氣候溫暖，讓原本評估因去年8月大雨會延後收成的蜜棗，採收期間略早，成熟度夠的蜜棗，清脆皮薄嬌氣多汁，吃過的消費者都稱讚。

曾獲神農獎的屏東縣高樹棗農潘志民種植棗子將近10年，從最早2公頃多到現在4公頃多，品種有中葉種、珍愛、珍蜜，重視田間管理強疏果，每顆蜜棗都晶瑩剔透，如綠蘋果般的甜美多汁，有爆漿的快感。

▲棗農潘志民栽種蜜棗已上市，消費者都說讚。

他說，現在農民很聰明，不同品種不同產期，有的是過年前，有的是過年後，但因天氣熱，產期稍有提前，又因年節將到，消費者對品質要求也增加，所以農民採收時，一定要等最佳狀態下摘採，讓消費者認同，棗子更能大賣。（潘志民連絡電話：0918-761281）。

農糧署南區分署長姚志旺說，全國蜜棗栽種以南部地區為主，面積在1776公頃左右，屏東面積有600公頃，產期從每年1月到3月，有些農民利用燈照技術，希望產期提前，但去年燈照期間遇到8月底的大雨，讓燈照和正常期有重疊現象。

農政單位加強宣傳，鼓勵消費者多食用，也強力促銷，不管是國外市場或是國內量販超市，都有很好的銷售成績。