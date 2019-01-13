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堅持蓮霧甜美好滋味　屏東南州鄉農友羅仕燈持續種下去

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▲堅持蓮霧甜美好滋味　羅仕燈持續種下去▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲羅仕燈栽種出美好滋味的蓮霧。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

種蓮霧超過30年的屏東縣南州鄉農友羅仕燈，期間雖遇到氣候等因素，影響到價格及收成，導致有不少農友改種其他作物，但但對蓮霧有深厚情感，仍繼續堅持守住3分地的蓮霧樹。

▲堅持蓮霧甜美好滋味　羅仕燈持續種下去▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼羅仕燈堅持栽種甜美好滋味的蓮霧（圖右為農糧署南區分署長姚志旺）

▲堅持蓮霧甜美好滋味　羅仕燈持續種下去▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

65歲的羅仕燈，栽種蓮霧也種水稻及紅豆，長期果樹一年收，遇到天氣變化，比如寒流或颱風，往往造成血本無歸。

羅仕燈說，30幾年來，什麼狀況都碰過，尤其88水災淹大水，整個樹幹泡水好幾天，水退後連忙消毒及後續肥培管理，前年3個颱風，幾乎整片樹葉都被吹落，寒流時，所有花果都掉落造成損失，他也只能放下感傷，捲起衣袖重新再來。

「碰到好價錢，辛苦就有代價」，他表示，氣候決定蓮霧的存在，尤其是近的極端氣候，讓蓮霧農打退堂鼓，道是他依舊情有獨鍾，30幾年來，堅持這3分地的蓮霧。

避免風險，羅仕燈分批摧花，最近一批在12月到1月中採收，下次在農曆年間，3分地分兩階段，減少人工調配，老經驗的他，在小果期在挑選健康果實，一串4粒套袋，每顆都鮮紅潤澤，嬌艷欲滴，晶瑩剔透，雖然最近氣候早晚溫差大，挑選無裂果的蓮霧裝禮盒，一公斤達500元以上，放假時女兒從新竹回來幫忙排貨，持續傳襲甜美口味的蓮霧。羅仕燈連絡電話0927992031。

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關鍵字：屏東,南州,羅仕強,蓮霧,30年

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