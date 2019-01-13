失智男徒有20年前記憶　暖警載他慢慢找...認出宮廟回家

▲警方憑楊姓男子20年前模糊記憶，連絡上他家人。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

66歲楊姓男子流落街頭，警方前往協助，發現他戶籍地在高雄市岡山區，他卻回住屏東市潭墘區，家在賣紅茶，警方決定一試，他突然記起太太所住巷子及附近宮廟名字，警方詢問廟方人員，廟方管理人員看到他「你不是姐夫嗎？」，連絡他女兒，找到回家的路，讓家屬感激不已。

▲楊姓男子的女兒將他載回家。

屏東警分局民生派出所警員邱俊逸、陳柔安，日前下午4時左右執行巡邏勤務，接獲110報案稱在屏東市青島街34號前，有一名男子需要協助，兩員趕到場現後詢問男子姓名，男子記得自己姓楊，居住屏東市潭墘里、家裡在賣紅茶，但員警查詢其身分，發現籍設高雄市岡山區，決定開車載他至潭墘里找尋，看是否能喚回老翁記憶。

途中，男子突然大喊「我妻子的家在那條巷子裡？」，並清楚唸出宮廟名稱，於是員警上前詢問廟方人員，廟方人員先是愣了一下，脫口而出「你不是姊夫嗎？」員警說明狀況後，連絡上他的女兒將他帶回。

警方說，原來楊男記憶中的潭墘里是20前曾住過的前妻家，因雙方早已斷絕聯繫且久無來往。患有失智症的他一個人獨自住在岡山無法自理生活，一個月前女兒將他接回屏東市住，不料他獨自外出就忘了回家的路，腦海中僅記得20年前曾住過的老家印象。

警方提醒民眾，對失智的家人，家屬可以向所在地的社會局申請愛心手鍊，或在衣角、袖口等易辨別處繡上緊急聯絡方式，以防止老年人走失，如遇有需求或遭逢困難，請立即撥打110請求警方協助。