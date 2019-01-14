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開車停偏僻道路吸毒「鬆一下」　熱心警趨前關心逮個正著

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▲開車停偏僻道路吸毒　熱心警關心逮個正著▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林姓建築工人開車到長治鄉偏僻道路停放吸食安非他命，被熱心警員陳慶華查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）    

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓建築工，擔心吸食安非他命被發現，開著自小客車到長治鄉偏僻道路停靠吸食，由於少有車輛停靠該處，警員陳慶華執行轄區查察勤務經過上前「關心」，林面露緊張神情，迴避警方詢問，警眼尖發現駕駛腳踏墊放了一個吸食器，帶回調查，他承認找隱匿地點吸毒，沒有想到還是被警方查獲，訊後依毒品危害防制條送辦。

屏東警分局長治分駐所警員陳慶華日前執行勤區查察勤務，途經轄區的長治鄉進源街時，發現一部紅色自小客車竟斜停路旁，陳員直覺反應認為該路段鮮少有車輛會停路旁，擔心民眾需要協助，於是上前「關心」。

▲開車停偏僻道路吸毒　熱心警關心逮個正著▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲查獲吸食器。 

28歲林姓駕駛（屏東市人）面露緊張神情，顧左右言他，眼尖的陳員發現駕駛腳踏墊上放有一個吸食器，追問該吸食器為何人所有？林男見無法猝辯，承認開著自小客車到該處停放，自認為隱匿，不會被發現，就在車內以該吸食器吸食安非他命。

林男供說，在建築工地工作時，由於工作粗重，就吸食安非他命來提神，訊禦依毒品危害防制條例罪送辦。

分局長郭子弘對長治分駐所員警執勤家戶查察勤務時，發現可疑人車積極盤查，砲濛獲毒品案，足為同仁表率。近來毒品猖獗，毒品危害人心致鉅，責期警方取締毒品不餘遺力，以淨化社區環境，維護社會治安。

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關鍵字：屏東,警察,長治,陳慶華,毒蟲,關心

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