逃逸移工棄車跑進田埂　「雨鞋跑飛」光腳痛到投降

▲越籍阮姓移工脫跑被里港警分局九如分駐所長許育銘等人逮獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍阮姓移工嫌工廠所賺的錢不夠家鄉支出，從台中逃到屏東縣想找新工作，因騎乘電動自行車行跡可疑，警方欲進行攔查時，他棄車逃跑，情急之一下，所穿雨鞋都飛掉，赤腳逃入田埂中被土石刺得哇哇叫，被警方逮獲，訊後押送移民署屏東專勤隊處理。

▲越籍移工所騎電動自行車。

里港分局九如分駐所所長許育銘日前帶著同仁執行安居專案時，遠處就看到一名騎乘電動自行車的越南籍男子神色可疑，對方看到警方忽然低下頭，所長直覺可疑，欲攔下盤查，對方卻棄車逃跑進田埂中。

警方隨後追捕，跑沒幾步，對方就被田埂刺痛到跑不動，被警方查獲，但因語言不通又未帶居留證等相關證件，因此帶回派出所查證身分，經一番比手畫腳後，找到他身證件，發現他在去年底就被通報是逃逸外勞，在一個多月居留證就要到期。

25歲阮姓移工說，他原本在臺中一家紙業工廠上班，但因賺得錢不夠家鄉支出，所以才冒險逃逸想到外地找工作，來屏東不到3天、還沒找到工作，就遇到警察，心裡害怕，原本穿著雨鞋，脫跑過程雨鞋跑丟了，跑入田埂，被田裡土石刺得很痛，只好束手就擒跑得比較快，就被警方逮捕，訊後押送移民署專勤隊遣返。

警方表示，警政署自101年起即與移民署、調查局、憲兵司令部等相關單位查緝行蹤不明外勞，員警紛紛練就一身火眼金睛的功力，靠著鷹眼查緝逃逸外勞人口販運打擊非法情事。

許育銘表示，安居專案宗旨是為淨化社會治安，使人民安居樂業，呼籲民眾如有發現地方聚集不法情事，請即向警察機關檢舉，警民共同打擊犯罪，以維護優質的治安環境。