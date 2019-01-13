韓國瑜推蜜棗與邱議瑩「同框平行」　小龍女超囧擠「塑膠笑臉」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜前往大社推銷蜜棗，就在舞台上跟民進黨立委邱議瑩碰頭，兩個人同台站在一起，雖然中間還隔了一個人，小龍女邱議瑩一臉尷尬囧笑，因為她一開始就沒打算要上台，只是被高雄市農會理事長蕭漢俊「力邀」才到舞台上，就在整個儀式結束後，小龍女立刻飄下舞台。

▲民進黨立委邱議瑩同台韓國瑜市長，表情有趣 。（圖／記者吳奕靖攝）

舞台上司儀邀請貴賓上台要一起推銷蜜棗，司儀歡迎市長走上舞台，就在一群人走上舞台以後，司儀也喊出歡迎邱議瑩委員一起上台，這個時候高雄市農會理事長蕭漢俊頻頻往台下邱議瑩的座位區指，意思似乎就是請邱議瑩快點上台，但同時蕭漢俊也沒停下腳步，直接走下舞台邀請，邱議瑩在蕭漢俊的陪同下上台。

▲民進黨立委邱議瑩同台韓國瑜市長，表情有趣 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在上了舞台以後，邱議瑩雖然距離韓國瑜僅有一個人身的寬度，不過邱議瑩僅有點了個頭，並沒有握手就往市長的反方向走去，站定位置的邱議瑩雖然都保持微笑，但整個笑容就像是「塑膠」的囧臉，只有在跟蕭漢俊交談時才會大笑，甚至在韓國瑜致詞時喊出「發大財」的口號，邱議瑩整個臉部表情就像是放空，兩個人似乎不在同一個平行時空感覺。

就在整個揭綵儀式結束以後，邱議瑩立刻就悄悄飄下了舞台，記者也立刻上前詢問表明要詢問，但是邱議瑩揮揮手表示不願意接受採訪，整個活動下來明顯邱議瑩在對待韓國瑜市長相較於高雄市農會理事長蕭漢俊之間，明顯刻意「冷處理」，至於是不是這樣，就算邱議瑩不說，但臉上表情已經說明一切。