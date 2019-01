企鵝妹半夜發「英中韓3語公告」　解釋淚崩內幕：講了非常惡毒的話

▲企鵝妹直播中淚崩。(圖/翻攝自PTT、圖/翻攝自企鵝妹IG)

網搜小組/綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹(윰찌니,Jinny)來台學習中文3個月,也不忘分享自己在台灣的生活,沒想到日前的直播中,企鵝妹突然和弟弟起衝突,爆氣吵架、互嗆的戲碼當場上演,引發粉絲和網友熱議。事後企鵝妹貼出長篇公告,文中用3種語言解釋這次的事情,並向大家道歉「讓你們看到這種畫面真的很抱歉」。

一名網友在PTT的Gossiping板上貼出企鵝妹的長篇道歉公告,原PO先是稍微解釋事發原因,說企鵝妹直播時跟弟弟吵架,「吵到要翻桌畫面直接放送到普羅大眾眼前」,後來企鵝妹似乎自覺跟弟弟對罵的話太難聽,事後把實況回放影片都刪除。

原PO說,姊弟倆的媽媽也聽說因為這件事,打算要從韓國來台灣,弟弟則是跑出去嚷嚷「那就回韓國好了」,「後來企鵝妹關了直播,一堆人寄信發IG私訊給她給建議,後來半夜快2點發了公告」。

▲企鵝妹之前與弟弟一起來台灣旅行,路邊留下合影。(圖/翻攝自企鵝妹IG)

企鵝妹在公告中以3種語言(英、中、韓)向觀眾道歉,她表示,讓大家看到家人吵架這種尷尬畫面,她真的很抱歉,「我們其實在私底下多多少少會吵架,但在公共場合吵架是不好的」。她說,彼此確實講了不少狠毒的話,但兩人都不是有意的,現在已經把話講開、也解決事情了。

企鵝妹透露,有很多觀眾告訴她,不該對弟弟說那些話「這我非常同意」,「到目前為止,當我們吵架時,我不知道我對我弟弟說了的那些話是那麼的幼稚而且不恰當,但當我聽了其他人的意見後,我覺得我應該要更成熟一點」。最後企鵝妹也說,她會學習當一個更好的、不再幼稚的姊姊。

▲企鵝妹直播時和弟弟吵架,當場氣哭。(圖/翻攝自PTT)

原PO也在文中發表看法,他說從公告和討論區來看,企鵝妹應該是有跟弟弟把事情說開,但弟弟應該還是不爽、要回韓國,「因為昨天企鵝妹的氣話說弟弟都用她的錢、魯蛇,弟弟好像這點過不去、有芥蒂,還是要回韓國、放姐姐一人在台灣」。不過也說不定弟弟過2天氣就消了,或媽媽就飛過來解決事情,「因為當初就是爸爸媽媽堅持弟弟要一起來的,畢竟一個女生在外國,媽媽應該不會讓弟弟賭氣回韓國」。

原PO透露,自己當時有跟到一點直播,姊弟倆真的吵得很嚴重,「有些事情不該說的脫口而出,就算是氣話,和好後還是會有心結」,而且企鵝妹公告也說,她講太多威脅跟惡毒的話了,像是弟弟魯蛇、唸爛大學、學店等等。最後他則認為「不過家人本來就很常吵架,過幾天氣消就好了,但是韓國人就不知道了,反正有大絕,爸爸媽媽都來台調停」。

企鵝妹公告內容全文:

Hello everyone :D

Long time no announcement lol

Again I wanted to say sorry for showing such embarrassing family fight scene.

We fight a lot in private but fighting in public is very not good to look at.

We’ve said very toxic things to each other that we didn’t really meant.

Now we’ve talked and sorted things out.

Still I should not have attacked / threatened him even though I wasn’t serious. A lot of viewers told me I should not have said that and I agree.

So far, when we fight, I didn’t know what I said to my brother was childish and inappropriate but now that I hear from another people’s perspective, I think I should be more adult about it. After all, I’m 5 years older than him XD

I hope I can learn from this experience and learn how to be a better sister instead of being childish.

Again, thank you for telling me what’s wrong and sorry that you guys had to see this.

大家好 :D

好久沒有發公告了 lol

我想我必須再一次跟你們道歉,讓你們看到如此尷尬的家人吵架畫面。

我們其實在私底下多多少少會吵架,但在公共場合吵架是不好的。

我們對彼此講了些非常惡毒的話,但其實我們並不是有意的。

但現在我們已經把話講開,而且把事情解決了。

不過,即使我不是有意的,我還是不應該威脅或是罵我弟。後來很多觀眾告訴我,覺得我不應該說那些話,這我非常同意。

到目前為止,當我們吵架時,我不知道我對我弟弟說了的那些話是那麼的幼稚而且不恰當,但當我聽了其他人的意見後,我覺得我應該要更成熟一點,畢竟,我比我弟還大5歲 XD

我希望我能從這次的經驗中學到教訓,學習當一個更好的的姊姊,而且不再幼稚。

再次,感謝各位告訴我做錯的地方,然後也很抱歉讓你們看到這些畫面。(수정됨)

안녕하세여 여러분

오늘 동생과 싸우는 장면을 방송에 내보내게 돼서 정말 부끄럽습니다아ㅠㅠ

지금까지 동생과 많이 싸웠지만 이렇게 공개적으로 싸우는건 정말 보기 안좋은것같아요

지금은 잘얘기해서 잘 해결했어요!

많은분들이 제가 누나면 좀더 철있게 행동했었어야 한다고 하셨는데

맞는것같아요 ㅠ ㅠ

이번일로 더 나은 누나가 됐으면 좋겠습니다

다시한번 여러분 뭐가 잘못된지 말씀잘해주셔서 감사하고 이런 방송 보게 해서 죄송해요 ㅠ ㅠ

파이팅 할게요! 잘자요!