咖啡機最乾淨！超商前員工曝「超龜毛洗機過程」：一天不洗就看得到卡垢

▲前員工透露超商咖啡機「熟食部分最乾淨」。（示意圖／資料照，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

超商的現煮咖啡都是用咖啡機煮的，多少會有消費者擔心機器如果沒洗乾淨，細菌會跟著喝下肚。一名超商店員貼文曝洗咖啡機的流程，保證整個超商裡面、熟食部分最乾淨的就是咖啡機，「洗完還要測試溫度跟重量」；而且，基本上超商咖啡機一天賣幾百杯都是正常範圍，「要是不洗一天過後馬上可看到卡垢」。

一名前超商員工在PTT回一篇文「超商的咖啡機有在洗嗎？」表示該間超商有兩種咖啡機，「不管型號款式超商咖啡機每天都要洗一次」；清洗流程則是「拆開噴嘴→管線等用細刷再刷→機器內部清潔使用專用清潔液→用機器設定的清洗流程清潔一次→外部清潔用酒精跟專用抹布擦拭」。

各種細節都兼顧到的清洗過程，讓他表示整個超商裡「熟食部分最乾淨的就是咖啡機」。不過馬上有人好奇「剛洗好的時候買第一杯～會不會滿滿的清潔液？」他則保證不會，「洗完後要泡一杯中熱美和中熱拿分別測重量跟溫度」，接著數據要寫在工作日誌裡，如果超出範圍就要報修，因為咖啡機出來的量和溫度都是設定好的。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲許多人都會買超商咖啡來喝。（示意圖／資料照，與本文無關）

也有人問，會不會有不照規矩走的分店？原PO則說，因為超商咖啡機一天賣幾百杯非常正常，「要是不洗一天，馬上就可以看到卡垢」。看到貼文後，其他店員也紛紛留言，「關東煮鍋只是油，霜淇淋機才叫麻煩，尤其裝巧克力的；另外烤番薯機也很討厭，常被燙到不然就是被電到；我們店都是我洗的，從放掉剩的霜淇淋一直到洗完裝新的回去，製冰要花一整晚，可能我太認真在刷吧？茶葉蛋鍋一點也不油，構造也簡單，鋼刷清水就處理掉了」、「茶葉蛋鍋又不會油頂多會有些燒焦刷一下就亮晶晶了」、「茶葉蛋的鍋子算好處理的吧？底部是弧形的沒有死角」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！