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企鵝妹崩潰大哭！弟弟暴怒打包「我要回韓國」　3000觀眾看傻影片秒刪

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲企鵝妹開直播時和弟弟發生爭執。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）曾在加州留學，一口流利英文、甜美清新的長相，吸引許多台灣粉絲，她這次來台學習中文3個月，也不忘直播分享自己在台灣的生活。沒想到日前的直播中，企鵝妹因為灑翻酒和弟弟起衝突，爆氣吵架、互嗆的戲碼當場上演，引發粉絲和網友熱論。

一名PTT網友在Gossiping板上發文，詳述企鵝妹和弟弟吵架的過程，說當時弟弟在旁邊打電動，企鵝妹喝酒的時候不小心弄倒，也灑到一旁弟弟的筆電，「企鵝妹覺得沒潑多少到弟弟那邊，就只清自己電腦那邊的酒」。弟弟就很不開心，認為女方弄倒酒還只清自己的電腦，忍不住爆氣。

這一暴怒，雙方開始互嗆，「企鵝妹說弟弟爛大學、弟弟說企鵝28歲還在唸大學唸中文還沒畢業；企鵝妹說到弟弟loser米蟲，錢都姐姐出的，不幫出錢了，要弟弟回韓國。加上企鵝嗆弟弟電動打很爛，弟弟就爆氣（也難怪，男生被說電動打不好跟開車爛，2大爆氣觸發點）」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼企鵝妹氣哭，直播中掉眼淚。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

弟弟一個不爽，要打給韓國的媽媽告狀，企鵝妹就忍不住氣哭、在鏡頭前落淚。弟弟也因為被嗆「來台灣是用姊姊的錢」，自尊心受損，馬上就打包行李說要回韓國，「後來越吵越兇就關台了，留下快3000人觀眾一臉錯愕」。而兩人吵架的片段目前都已刪除，直播回放也不在了。

事後企鵝妹再度開台，解釋為何兩人吵架，而弟弟好像要回韓國，「看後來發展，企鵝又開台繼續打電動，弟弟跑出去在外面打電話給媽媽，看聊天室說的，好像是媽媽這幾天會從韓國來調解」。

看到貼文後，網友紛紛留言狂酸，「還不快抖爆安慰」、「笑死我，吵架吵給3000人看」、「家人吵架也可以開直播」、「戲演起來，錢進得來，72發大財」、「這劇本不錯」、「想回去就回去喔？八成機票早就買好了」、「吵過一次之後就有人斗內500多，肥宅吵的話有可能嗎哈」、「這兩人吵架的理由有夠無聊」、「我只想知道。今天她被斗多少」。

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