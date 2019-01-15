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長輩唸「幹嘛不買自排車」！網驚爆「必買手排車」原因：自帶防盜效果

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO買手排車卻被長輩唸。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在許多人買車的時候都直接選擇自排車，但還是有人對手排車充滿憧憬。一名男網友表示他買手排車，明明老婆很支持，這個決定卻被長輩唸，忍不住發文問「我買手排車錯了嗎？」沒想到貼文釣出許多人力挺，透露必選手排車的原因，「那隻排檔桿是最好的防盜工具」、「可以成為擋掉很多別人來借車的理由」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》貼文，狂喊「我買手排車錯了嗎？錯了嗎？錯了嗎？」並說這個決定「#老婆支持」、「#長輩唸」。看到貼文後，許多人留言力挺「手排車有自排車到不了的境界感覺，這用錢是買不到的」、「長輩的話～有時候參考就好，出錢的拿主意」、「手嚕ㄟ才叫開車」、「自己的車自己開的爽就好，不要管那些三姑六婆，他們也沒出到錢」。

還有網友說，如果會有考手排駕照，買車一定要選手排車，直接「突破盲點」，「這樣才不會有人亂借車阿」、「會開純手排車沒幾個，能開也忘記怎麼開，手腳不協調開不上路，沒有會跟我借車開」、「現在開手排有防盜功能」、「那隻排檔桿是最好的防盜工具」、「唸的原因是想借車，可是不會開手排」、「這樣比較不會被偷，已經很多屁孩不會開手排車了」。

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關鍵字：手排車,買車,自排車,駕照,爆怨公社

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