他喊：老婆今天好美！　人妻曝各種「嘴甜暗號」：加形容詞絕沒好事

▲人妻說，當老公說「寶貝老婆」、「老婆妳今天好美」，都有不同的意思。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名人妻分享和老公之間的趣事，「結婚後他通常叫『老婆』都是有小目的…只要加上形容詞絕對沒好事」，並舉例各種不同的暗號背後隱藏的意思。有網友好奇問「小目的叫老婆，如果有大目的會怎麼稱呼妳」？原PO回應會有16個字。

人妻在「爆怨公社」臉書社團說，現在小孩在一起第一天就開始叫「老公」、老婆了，「讓我們這些法律認證的夫妻情何以堪啊⋯⋯話說我老公剛跟我在一起第一天也做了一件很靠北的事情。」

人妻回憶，當初花滿大力氣在追老公，在一起的那天早上，收到對方「老婆，我出門上班嘍」的訊息，她心想「這麼快叫我老婆？正要打老公的時候」；結果老公又傳「對不起！我這樣叫前女友習慣了！寶貝，我去上班了！」

▼您都叫另一半什麼呢？（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

人妻直呼，當下超想揍人，「我想說這到底是什麼鬼東西啦，不過之後也是等到要結婚了才開始叫老公老婆的。」她也提到，老公婚後通常叫「老婆」都是有小目的，「例如讓我不開心但是想玩吃雞！叫我『寶貝老婆』就是可能晚上要晚回家之類的！說什麼『老婆妳今天好美』呵呵！絕對要儲值⋯⋯死男人。」

有女網友說，「我老公都直接叫我老婆」；原PO回「真好，我老公只要加上形容詞絕對沒好事。」還有人說，「結婚後叫老公，可是發現是豬隊友，所以改叫全名了」；原PO回「其實我也都叫全名，哈哈哈。」也有人好奇「「小目的叫老婆，如果有大目的會怎麼稱呼妳？」原PO回「我最美麗最可愛身材最好的寶貝老婆」。

其他人則留言，「我老公平常就是老婆老婆叫的，除非有什麼事情才在那邊寶貝、寶寶」、「我跟我老公從在一起到結婚，從沒叫過老公老婆」、「怎麼樣都覺得溫馨，我男友叫我包子」、「暱稱進化過程：大小姐＞大胖子／大屁股＞老婆...想儲值時「親愛的老婆大人」（嘟嘴貌）」。