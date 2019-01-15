不休息就扣薪10％！他爆老闆「9件事寵員工」佛翻　網崩潰：你離職我去

▲遇到好老闆的話，許多人都會覺得很幸福。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

遇到超「大心」的公司時，許多上班族難免羨慕嫉妒恨，因為「幸福企業」都是別人的。一名網友貼文抱怨老闆和老闆娘「不可思議到一個極致」，還分享9件公司超疼員工的事蹟，讓他忍不住直呼「怎麼捨得離職啦」。看到貼文後，儘管機會渺茫，網友還是紛紛留言「我的履歷在這裡，可不可以…」「缺人嗎？」

「我要靠北老闆和老闆娘」，一名網友在臉書《爆怨公社》表示，他待過的公司，沒有老闆和老闆娘像他們這樣，「讓我很想公開一切，讓大家知道這間公司老闆和老闆娘的種種行為，是多麼不可思議到一個極致」。接著他貼出9點「靠北事項」：

1.每天中午十二點，總是第一個叫大家休息吃飯了，快點快點。

2.每天五點半準時走出來喊「下班了，快點！還不關機，怎麼那麼不聽話（台語）」，怕我們沒準備下班，還會回來巡視，若還沒走，則在旁催促著。

3.三不五時，總是落（台語）涼的，請全公司同仁喝飲料，我都胖了四公斤。

4.怕員工工作時肚子餓，總是使用各種名義買一堆吃的（餅乾）喝的（蜂蜜或桑椹等）等放公司，只要聽見那位同仁喊肚子餓，就會將吃的放在他桌上。

5.員工若時較晚下班，仍不忘寫這三個字！辛苦了，身為員工的我們看了也爽。

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▲原PO員工旅遊去巴里島玩。（圖／翻攝自爆怨公社）

6.強制規定員工要休息，不然就要扣薪10%，還寫道：「該休息就要休息，未來的路還很長。希望員工能多陪伴家人。」

7.體恤員工，排除萬難，舉辦員工旅遊，一同遊巴里島，還請大家吃飯，還帶我們四處玩樂。

8.把員工當家人對待，生病急著幫你找醫生，還叫你要好好休息，員工有疑問時，總是為我們解除疑難雜症，為我們解惑與想辦法。

9.公司成長，老闆和老闆娘也會記得犒賞員工，有福同享、有難同當的道理。

▲公司招待員工旅遊去巴里島。（圖／翻攝自爆怨公社）

把員工當自家人相待的行為，讓原PO直說「請問！這樣的老闆和老闆娘，我怎麼能不靠北！怎麼捨得離職啦」，他說自己打算做到退休、努力為公司打拚，「至少我們的努力，你們有看見。」原PO還表示，台灣中小企業生存不易，但兩人是他遇過最棒的老闆及老闆娘。

原PO更新時也說，他只是想分享自己的喜悅，因為工作這麼久，都沒遇到心目中的老闆，「現在遇到了，我超開心的」。他認為工作辛苦是必然的，但老闆要照料全體員工的生計也很辛苦，所以更珍惜對方的將心比心。

看到貼文後，其他人都超羨慕，紛紛留言大喊要應徵「還有缺人嗎」、「怎麼有這種老闆，不踢爆出來給大家知道實在太不像話。請問…貴公司有職缺嗎」、「我想被這位老闆催趕下班」、「又是一個別人的老闆跟老闆娘的故事，真羨慕」、「有一種幸福企業，叫別人的公司」、「台灣多點這種老闆，就不會有勞工抗議了」。

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▼原PO分享員工旅遊時的玩樂影片。（圖／翻攝自爆怨公社）