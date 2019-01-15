迷糊女友狂上錯班！他一天接送4次「怎變私人助理」　做了一個決定

▲原PO說，女友也常把東西忘在他家。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

金魚腦女友？一名男網友分享交往半年「迷糊女友」的行徑，讓他大嘆「不是不愛她，只是覺得好累哦，我怎麼變成私人助理了。」他也因此做了個決定，要讓女友照顧自己。有人看完則表示想到一個鬼故事。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，女友上班半年，這段時間搞錯上班時間一隻手數得完，每次載她上班買好早餐回家準備工作後，才會發現她的訊息，「不外乎我今天其實沒上班，我看錯班表等....買給她筆記本讓她記事，完全不用。」

▼平常都是原PO載女友上下班，因為她沒駕照。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

原PO表示，發文當天早上載女友上班，一樣買好早餐回到家，「她和我說其實沒上班，那好，我回去載她。傍晚我工作到一半，她說她忘了她有上晚班，然後我又載她去上晚班，今天來來回回4次。」

原PO無奈說，「其實不止這些，每次載她回家，她都會把東西落在我家，我也就回家拿再拿給她。不然就是上班什麼東西忘了帶，我也是回家拿再拿給她。不是不愛她，只是覺得好累哦，我怎麼變成私人助理了。」他後來補充說，有時不是班表問題，是上司會提前告知有無上班，「她幾乎都是到公司才拿手機出來看上司的訊息」。

▼原PO指出，打算這段時間去出差，讓女友照顧自己。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

有網友認為，「誰叫你隨傳隨到，叫她自己坐計程車」；原PO回「她自己知道對我不好，都會偷偷坐計程車，但是，那計程車的錢都快可以買腳踏車了。」也有人好奇「她自己沒車嗎」；原PO說「有機車沒駕照啊」。另一人說，「讓她自己騎車或者坐公車啊！誰叫你要當保姆了」；原PO回「所以我打算這段時間去出個差，讓她照顧自己。」

其他人紛紛留言，「生活有障礙啊」、「捨不得放生只能幫她記班表了，至少自己不會那麼累」、「我怎想到一個鬼故事，筆記本最後一頁被黏住，撕開來一看，『今日忘記的東西，身體。忘記的地點，河邊』。」