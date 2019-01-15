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首次煮粥就毀鍋！她開蓋見「乾黃脆片」黏鍋底　網一看嚇瘋：太密集臉好癢

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▲▼ 第一次煮小米粥就失敗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 第一次煮小米粥就失敗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有顆勇於挑戰自我的心固然好，但還是要注意廚具的使用。一位網友在臉書發文表示，自己日前第一次下廚煮「小米粥」，沒想到開蓋後卻變成一鍋乾巴巴的鍋巴黏在鍋底，連鍋子也燒到裂了小縫，還意外引發密集恐懼症患者的不適。網友看完之後都傻眼表示，「還以為很久沒洗」、「原來是鸚鵡飼料啊」。

一位女網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己原本想煮小米粥來吃，但是蓋子一掀開的恐怖景象讓她超傻眼。圖中可見，原本應該是香濃的黃粥，竟變成乾乾的鍋巴黏在鍋子底部，鍋壁還有一些焦黃的小米，甚至連黑色的鍋底都被燒出了一個「賓士logo」狀的縫隙，外加上8顆花生米，整鍋料理看起來十分淒涼。

▼ 密集恐懼症發作...。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 第一次煮小米粥就失敗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po表示這是她第一次煮，會變成這樣的黑暗料理她雖然很無言，但也沒有要補救的意思。無辜裂開的鍋子已經被她淘汰丟掉，布滿孔洞的鍋巴也引發密集恐懼症網友的不適。

網友看到這鍋「小米粥」後紛紛表示，「原來是小米粥，我還以為是鸚鵡飼料」、「還以為很久沒洗，東西黏在上面」、「香香花生豆佐臭灰搭米鍋巴」、「小乾粥」、「密集恐懼症...不舒服」、「看到覺得臉癢癢的」、「怎麼看起來像是古代星象圖？？」、「你在做蕾絲餅嗎」。

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關鍵字：小米粥,鍋巴,密集恐懼症,爆怨公社

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