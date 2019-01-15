酒後暴力！她欲離婚友勸和...全因「月給6萬家用」　單親媽：付錢=負責任？

▲家暴示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝pixabay）

網搜小組／綜合報導

隨著「肉圓惡爸」的惡行曝光，許多不為人知的家暴事件也一一浮出水面。一位媽媽日前就在臉書道出自己逃離家暴男的經驗，她表示前夫酒醉後常常打孩子，但當自己想提出離婚時，身邊友人卻「勸和不勸離」，原因是前夫一個月給她5、6萬塊的家用。但是原po表示，她無法為了物質，讓自己和孩子生活在這種危險的處境；最後她堅持了3年，才終於成功離婚。

一位女網友針對最近「肉圓事件」發表看法，她表示自己前夫愛喝酒，酒醉之後脾氣暴躁，有家暴的行為出現，「有一次女兒一歲半、正在牙牙學語，不知道做了什麼而激怒她爸！他拿掃把要打她，被我擋下！」因為幾次的經驗，原po表示，每次前夫喝了酒，自己就要戰戰兢兢、注意用詞，深怕一不小心激怒對方；女兒也因此留下了陰影，不但做了好多天惡夢，幾年後偶爾還是會想起可怕的畫面。

媽媽表示，有次母女倆都被打，想提出離婚時，身邊的女性友人「10個有9個」勸她不要離，因為前夫一個月會給她5、6萬元的家用費，「小心說話別激怒他就好！」、「為了小孩，忍著點！別離婚！」

▲前夫酒後暴力，已在年幼孩子心中造成陰影。示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝pixabay）

原po認為，太多女人妄自菲薄，怕離婚後找不到對象、經濟吃緊，因此選擇繼續忍受精神和身體上的虐待，但她無法過這樣的生活。她表示自己婚前也愛喝酒，知道酒醉後失憶根本是顆不定時炸彈，所以計畫了3年才終於離婚成功。

但是離婚之後旁人的看法更是讓她不敢領教，「男人愛喝酒，只是舒壓，肯給妳錢就好了！」、「又沒外遇！妳太不知足！」、「很多女人結婚，還要工作養家，妳當全職媽媽，很幸福了！」原po說，她不懂為何現代人對「父親」這個角色的要求這麼低，認為有付錢就是負責任、沒外遇就不該離婚。

最後她也提到，許多受到暴力對待的婦女其實是不夠堅強，不相信離婚後可以過得更好。因此她藉由自己的例子提醒大家，「嫁錯人沒關係，但不要一錯再錯」，女人不需要為了錢這樣委屈自己和孩子。

▲孩子是無辜的，網友認為，健全單親往往還是勝過不健全的雙親生活。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫stocksnap）

網友紛紛認同表示，「不委屈自己，才是真正保護自己和愛你的人」、「生活又不是他們在過，幹話都很會講」、「健全的單親，一定贏過不健全的雙親生活。長期家暴的結果，小孩子都看在眼裡，也長期陰影，最後一定會爆發」、「習慣使用暴力的人，喝不喝酒都要離開，會打就是會打，喝酒只是壯膽」、「靠自己最實在」、「如果被打死了，還有那個命花那些錢」。

不過也有過來人提到現實層面表示，這個社會對於單親還是不夠友善，「找工作時，雇主知道妳單親...認知妳會常常為孩子的事情請假。租房子，聽到單親媽媽就不願意租，怕妳繳不出房租，前夫會不會來找碴，我就曾遇過看了4、5間不願意租的窘境。」即便如此，原po還是認為，就算單親很辛苦，她還是願意自己縮衣節食、三餐不繼，也不會餓到孩子，都比留在大家所謂的「健全家庭」中好。

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