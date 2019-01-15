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家暴、虐童頻傳　黃國昌心淌血：我也是3個小孩子的爸

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▲▼黃國昌召開記者會。（圖／時代力量提供）

▲黃國昌召開記者會。（圖／時代力量提供）

記者徐政璿／台北報導

新北虐童事件頻傳，先是評鑑甲等的永和托嬰中心痛打幼童，接著蘆洲一名男子因為兒子買回來的肉圓裡沒加辣，竟痛毆、勒脖妻兒，引發眾怒。對此，時代力量立委黃國昌15日召開記者會，請來衛福部官員，針對托嬰中心發生虐兒案，他感慨地說「我也是三個小孩子的爸爸，看了影片後心在淌血」。

黃國昌15日與靖娟基金會執行長林月琴、兒福聯盟執行秘書黃韻璇、時代力量智庫副執行長彭盛韶召開記者會，共同呼籲衛福部加速通報平台建置及配套規範。另外針對違反兒少法之資訊揭露，衛福部及新北市府則應增設網頁專區，共同遏止虐童，還給家長及孩子更安全的托育環境。

針對托嬰中心發生虐兒案，黃國昌說，「我也是三個小孩子的爸爸，看了影片後心在淌血」，他呼籲除了對虐兒案事後懲罰外，事前預防也很重要，衛福部應儘速建立不適任教師通報平台，以及違反《兒童及少年福利與權益保障法》的資訊專區揭露，讓父母能夠放心。

黃國昌強調，虐童案讓全國父母痛心，除了事後開罰，事前預防更重要，因此要檢視現行制度是否足夠，以及是否確實執行。中央每年編列大量預算補助地方政府進行兒少保護，衛福部就該督促縣市依法公開資訊，而不是只負責發錢。此外，政府一再強調有評鑑把關，但這次案發的永和托嬰中心，就是經新北市政府評鑑甲等，如何讓家長信任政府評鑑，同樣是衛福部應該檢討並督促地方政府改善的重點。

與會的衛福部社家署副署長祝健芳回應，各縣市政府是否有依法建置違反兒少法的資訊公開專區，一週內會提出報告說明，公布未設專區的縣市，並承諾在衛福部開設全國專區，方便民眾查詢。此外，針對新北市評鑑甲等的永和托嬰中心卻涉及集體虐童，衛福部也承諾在一個月內公布報告，說明各縣市是否落實不定期評鑑，避免托育機構刻意造假。

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