比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

▲嗯…請問可以先開吃嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多女生出門的時候都會請男友／老公幫忙拍照，但是拍出來的成果常常讓人哭笑不得。一名男網友日前和老婆吵「誰拍照比較漂亮」，接著貼出兩張鵝肉盤的照片，分別是他認真喬5分鐘、和老婆隨手5秒拍出來的成果。貼文吸引許多網友留言票選，還有人笑說「老婆永遠是對的」、「幹嘛跟老婆爭啦？」

「跟我老婆吵著誰拍的比較漂亮。我決定請各位廢友鑑定 到底1還是2好看」，一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，分別是他認真喬了5分鐘的成果，跟老婆隨手5秒拍的照片。儘管乍看之下都是拍鵝肉盤，但兩人在角度、拍攝距離都大大不同。

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▲這張是老公眼中美味的鵝肉盤。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到貼文引發熱論，有3000多位網友留言投票，若以抽樣來看，1000位網友中，約8-9成都是投2，也就是老婆隨手5秒拍的照片，理由則有「1看起來只有熱炒店感，一盤價格200，2看起來像酒店單點一盤800」、「2是誰拍的？油亮亮，看起來好吃多了」、「5秒的～2！1.擺盤層次。2.內含油花=勝」。

▲這張是老婆眼中美味的鵝肉盤。（圖／翻攝自爆廢公社）

但對於原PO的行為，不少人笑說「老婆永遠是對的，你老婆拍那張那張就好看就對了」、「不管怎麼樣，聽老婆的就對了」、「跟老婆計較作什麼勒，雖然是2小贏」、「你呆喔？老婆永遠是對的」、「請相信女人的審美觀」、「你就別再跟老婆爭了。快點認錯。可以快點嗑掉它。大家都在流口水了」、「為了你往後的日子著想，還是承認老婆拍的比較好會比較安全」。

還有網友引用時事哏，「都不好看，沒辣椒」、「沒加辣啊」、「記得客人如果要加辣一定不能忘記」、「肉怎麼樣都沒關係，我的辣椒呢？不是說要加辣嗎？蛤？顧拍照是不是」、「再拍啊！拍到忘記加辣了吧」、「加點辣椒看起來應該會更鮮豔～」

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