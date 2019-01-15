小情人留字條！爸見門上「赤裸裸告白」：該動手還是該抱緊？

▲女兒愛的「字條」 。（圖／網友楊秉澍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子為了引起父母的注意，常常使出出乎意料的大招，讓家長們哭笑不得，不知該罰還是該「抱緊處理」。一位爸爸在臉書表示，日前偶然看到女兒在門上留下的「字條」，讓他瞬間傻眼，不知道該生氣還是該開心。網友看了都表示融化，「這小孩很會喔！」

一位楊姓網友在臉書「爆廢公社」中表示，自己身為三寶爸，女兒們常用不同的方式對他表達愛。平時孩子都是把小紙條塞在他的枕頭下，或是放電腦桌上，但是這次卻有了新的花樣，直接把門給「剝皮」，把愛寫在門上。

只見圖中的木門硬生生被剝了一條外皮，赤裸裸的木頭上面還寫著「爸比我愛你」，變成永久留存的字條，想弄丟也很難。爸爸看到孩子的成果後開玩笑表示，「請問我是該先動手，還是先愛的抱抱！」

▲可以留存很久喔！

楊先生向《ETtoday新聞雲》表示，這其實是國小二年級小女兒的傑作，可能是想引起爸爸的注意，才會常常做出這些令人又愛又恨的舉動。他表示，因為自己是單親家庭，小女兒在很小的時候就沒有母親照顧，所以很黏他，「她只是愛搞鬼搗蛋，但其實她是一位很貼心乖巧的女兒。」楊爸爸說，其實女兒很貼心，會幫忙做家事和做生意；老師也說和同齡的孩子比起來，她算是比較成熟的。

楊先生表示，這次發現門上的「驚喜」時，當下只是覺得很好笑，雖然門很舊了，也決定不要修理，就讓女兒的愛一直留在那。他還表示，貼心的女兒們知道爸爸辛苦，從來不會要求他要帶她們出去玩，唯有平時到偏鄉做公益時，才會一起跟去。

po文一出，網友看了都笑說，「招太新了」、「看到都融化了」、「這個小朋友很會喔！」、「哈哈，下不了手了齁」、「 下聯是：爸比我想買…」、「旁邊撕一條寫爸爸也愛你們」、「這『紙條』可以留很久」。

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▼ 正常版的字條 。