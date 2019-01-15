　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小情人留字條！爸見門上「赤裸裸告白」：該動手還是該抱緊？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 女兒愛的字條 。（圖／網友楊秉澍提供）

▲女兒愛的「字條」 。（圖／網友楊秉澍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子為了引起父母的注意，常常使出出乎意料的大招，讓家長們哭笑不得，不知該罰還是該「抱緊處理」。一位爸爸在臉書表示，日前偶然看到女兒在門上留下的「字條」，讓他瞬間傻眼，不知道該生氣還是該開心。網友看了都表示融化，「這小孩很會喔！」

一位楊姓網友在臉書「爆廢公社」中表示，自己身為三寶爸，女兒們常用不同的方式對他表達愛。平時孩子都是把小紙條塞在他的枕頭下，或是放電腦桌上，但是這次卻有了新的花樣，直接把門給「剝皮」，把愛寫在門上。

只見圖中的木門硬生生被剝了一條外皮，赤裸裸的木頭上面還寫著「爸比我愛你」，變成永久留存的字條，想弄丟也很難。爸爸看到孩子的成果後開玩笑表示，「請問我是該先動手，還是先愛的抱抱！」

▲▼ 女兒愛的字條 。（圖／網友楊秉澍提供）

▲可以留存很久喔！

楊先生向《ETtoday新聞雲》表示，這其實是國小二年級小女兒的傑作，可能是想引起爸爸的注意，才會常常做出這些令人又愛又恨的舉動。他表示，因為自己是單親家庭，小女兒在很小的時候就沒有母親照顧，所以很黏他，「她只是愛搞鬼搗蛋，但其實她是一位很貼心乖巧的女兒。」楊爸爸說，其實女兒很貼心，會幫忙做家事和做生意；老師也說和同齡的孩子比起來，她算是比較成熟的。

楊先生表示，這次發現門上的「驚喜」時，當下只是覺得很好笑，雖然門很舊了，也決定不要修理，就讓女兒的愛一直留在那。他還表示，貼心的女兒們知道爸爸辛苦，從來不會要求他要帶她們出去玩，唯有平時到偏鄉做公益時，才會一起跟去。

po文一出，網友看了都笑說，「招太新了」、「看到都融化了」、「這個小朋友很會喔！」、「哈哈，下不了手了齁」、「 下聯是：爸比我想買…」、「旁邊撕一條寫爸爸也愛你們」、「這『紙條』可以留很久」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼ 正常版的字條 。

▲▼ 女兒愛的字條 。（圖／網友楊秉澍提供）

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：字條,告白,,爆廢公社,女兒,爸爸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母送紅黑風衣！他爽穿出門…一進麥當勞「極度撞衫」傻了：客人還跟我點餐

7-11加裝「玻璃亭」！　3大功能曝光...網怨麻煩：防客人？

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」火燒死仍緊咬　網勸「母湯捏碎」洩憤...會很慘

綠到周公也母湯！連3晚做夢「女友跟人睡」　他醒來質問2次…哭了

女客：駱，駱駝的駱！店員「駝小姐您一共250元」　釣出一堆苦主

影／不是第一次！他起底蘆洲肉圓店「忙著聊天忘加辣」　網嘆：兒子無辜的

全身剩2000！學生妹「沒錢吃喜酒」羞恥道歉　閨蜜新娘一聽秒封鎖：還敢來

滿頭冰霜的「冰花男孩」圓夢之後　現在過得如何？

影／明知會夭折！年輕爸媽堅持生下「無腦女兒」只為器捐　7天後永別

迷糊女友狂忘班表！他一天接送4次「怎變私人助理」　做了一個決定

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

迷糊女友狂忘班表！他一天接送4次「怎變私人助理」　做了一個決定

暗夜惡鬼纏身！「緊貼安全帽」狠盯著她...收驚師傅沒轍 　土地公現身2次收服

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等：今下午完成更改

酒後暴力！她欲離婚友勸和...全因「月給6萬家用」　單親媽：付錢=負責任？

坐輪椅嘛ㄟ通！　航港局宣布今年「21條航線」增無障礙設備

「生無悔，死無懼」！她化名吳小姐登報徵婚　面試108位應徵者

年菜募款低於5成　獨居老人心疼社工「要賣血」：今年我不拿

省30分鐘排隊！台北轉運站推「票證整合APP」　51條路線一次比價

工研院防堵華為　工業局：政府公務早就禁用

迷糊女友狂忘班表！他一天接送4次「怎變私人助理」　做了一個決定

暗夜惡鬼纏身！「緊貼安全帽」狠盯著她...收驚師傅沒轍 　土地公現身2次收服

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

生活熱門新聞

買好市多除霉劑！回家一噴…效果..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

Google地圖「暗黑新功能」..

穿母送紅黑風衣！撞衫麥當勞店員..

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您2..

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

連3晚做夢「女友劈腿」　他質問..

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

阿母撞臉楊冪！穿「半截小可愛」..

7-11加裝玻璃亭！功能曝光網..

更多熱門

相關新聞

前夫家暴友勸和　單親媽：付錢=負責任？

隨著「肉圓惡爸」的惡行曝光，許多不為人知的家暴事件也一一浮出水面。一位媽媽日前就在臉書道出自己逃離家暴男的經驗，她表示前夫酒醉後常常打孩子，但當自己想提出離婚時，身邊友人卻「勸和不勸離」，原因是前夫一個月給她5、6萬塊的家用。但是原po表示，她無法為了物質，讓自己和孩子生活在這種危險的處境；最後她堅持了3年，才終於成功離婚。

邊境幫爸顧車：警察叔叔不要開單

賓士亂停！重機360°包圍斷路遭療癒

物流箱一瞄！底部藏店員幹爆奧客心聲

老爸寵女兒的「7種順便」　隔世放閃甜炸

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

加國男走私毒品　陸重審判死

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面