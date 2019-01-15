新交長林佳龍再開山手線角力戰　學會建言「建設不是選票保證」

▲林佳龍回應山手線議題，他指，若地方有不同看法，希望循正常程序提具體內容。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

新任交通部長林佳龍14日正式上任，對於與台中市長盧秀燕針對大台中山手線想法不同調，他指，若地方有不同看法，希望循正常程序提出具體內容，中央會傾聽研商。不過，交通界則也拋出給林佳龍的建言，認為建設已不是選票保證，呼籲要了解民眾對交通的需求與期待。

過去林佳龍在擔任台中市長時，大力推動建設大台中山手線，但新任台中市長盧秀燕就任後隨即拋出暫緩山手線、優先推動捷運藍線一事，外界也好奇，如今新就任交通部長的林佳龍會怎麼做。

對此，林佳龍首日受訪時回應，大台中山海環線是經過交通部專業審查，行政院核定，分階段進行，事實上也已經在進行中。國家計畫在變更前，應該就按照原來的規劃來推動，若地方政府有不同看法，希望循程序具體提出來，他們會來傾聽研商。外界認為，此舉將引來龍燕戰爭延續。

▲盧秀燕剛上任台中市長，就喊停大台中山手線。（圖／台中市政府提供）

不過，台灣鐵道暨國土規劃學會也對新交長提出期許與呼籲，學會指出，交通部部長在台灣一向都不是輕鬆的官員，尤其在現在運輸建設已日漸趨緩的今日，交通部部長若非交通專業出身，就一定要有一顆體恤民眾的心，體恤民眾生活與工作移動需求的心。因為，民眾對於交通的期待，很基礎，很生活，很實際，卻不容易被忘記。



去年的大選結果，舉凡前瞻計畫投入大量資源的台中與高雄，執政團隊雙雙失利，顯現今日民眾的需求早已不再是「有建設就有選票」的思維，因為交通是民眾生活的一部分，如果從基礎的管理、從現況的政策面都無法獲得及時的改善，無法獲得一點一滴的進展與下一步的展望，又何以讓民眾能信服，20年後的交通建設，是符合民眾20年後的生活與工作需求。

▲針對山手線要暫緩，洪慈庸呼籲新市府，應該拋開立場及政治考量。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

學會表示，一旦民眾認為「你的未來，不是我認同的未來」之時，交通部說再多、溝通再多，都無法解決民眾對於塞車的隱忍、對於公共運輸不可靠的痛惡、對於交通成本無法有效控制的擔憂，對於返家之路無法確保的恐慌。



要解決這些問題，交通部部長有體恤民眾的心，就能帶領交通部會往前走，就能帶領交通部與業者一起面對民眾的需求。這不是單純的把「民眾的抱怨移除」就能解決，也不是「花大把銀子的優惠」就能扭轉，民眾要的交通部，是能夠確保每日出入安全的運輸動線，是能夠有可靠穩定的公共運輸，是合理化的移動時間與對應花費，是讓人安心的交通未來。