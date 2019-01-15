　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新交長林佳龍再開山手線角力戰　學會建言「建設不是選票保證」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林佳龍堵訪。（圖／記者楊詩益攝）

▲林佳龍回應山手線議題，他指，若地方有不同看法，希望循正常程序提具體內容。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

新任交通部長林佳龍14日正式上任，對於與台中市長盧秀燕針對大台中山手線想法不同調，他指，若地方有不同看法，希望循正常程序提出具體內容，中央會傾聽研商。不過，交通界則也拋出給林佳龍的建言，認為建設已不是選票保證，呼籲要了解民眾對交通的需求與期待。

過去林佳龍在擔任台中市長時，大力推動建設大台中山手線，但新任台中市長盧秀燕就任後隨即拋出暫緩山手線、優先推動捷運藍線一事，外界也好奇，如今新就任交通部長的林佳龍會怎麼做。

對此，林佳龍首日受訪時回應，大台中山海環線是經過交通部專業審查，行政院核定，分階段進行，事實上也已經在進行中。國家計畫在變更前，應該就按照原來的規劃來推動，若地方政府有不同看法，希望循程序具體提出來，他們會來傾聽研商。外界認為，此舉將引來龍燕戰爭延續。

▲▼盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會，肯定台灣媽祖救苦救難精神。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕剛上任台中市長，就喊停大台中山手線。（圖／台中市政府提供）

不過，台灣鐵道暨國土規劃學會也對新交長提出期許與呼籲，學會指出，交通部部長在台灣一向都不是輕鬆的官員，尤其在現在運輸建設已日漸趨緩的今日，交通部部長若非交通專業出身，就一定要有一顆體恤民眾的心，體恤民眾生活與工作移動需求的心。因為，民眾對於交通的期待，很基礎，很生活，很實際，卻不容易被忘記。

去年的大選結果，舉凡前瞻計畫投入大量資源的台中與高雄，執政團隊雙雙失利，顯現今日民眾的需求早已不再是「有建設就有選票」的思維，因為交通是民眾生活的一部分，如果從基礎的管理、從現況的政策面都無法獲得及時的改善，無法獲得一點一滴的進展與下一步的展望，又何以讓民眾能信服，20年後的交通建設，是符合民眾20年後的生活與工作需求。

▲▼針對山手線要暫緩，洪慈庸呼籲新市府，應該拋開立場及政治考量。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

▲針對山手線要暫緩，洪慈庸呼籲新市府，應該拋開立場及政治考量。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

學會表示，一旦民眾認為「你的未來，不是我認同的未來」之時，交通部說再多、溝通再多，都無法解決民眾對於塞車的隱忍、對於公共運輸不可靠的痛惡、對於交通成本無法有效控制的擔憂，對於返家之路無法確保的恐慌。

要解決這些問題，交通部部長有體恤民眾的心，就能帶領交通部會往前走，就能帶領交通部與業者一起面對民眾的需求。這不是單純的把「民眾的抱怨移除」就能解決，也不是「花大把銀子的優惠」就能扭轉，民眾要的交通部，是能夠確保每日出入安全的運輸動線，是能夠有可靠穩定的公共運輸，是合理化的移動時間與對應花費，是讓人安心的交通未來。

ET快訊
吳宗憲名車「停地下室被撞爛」！30萬飛了…揪出他惹禍
國二女崩潰哭3天「家早被你毀了」　性侵父：去跟法官講

關鍵字：交通部長,林佳龍,盧秀燕,台中山手線,台灣鐵道暨國土規劃學會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／台灣地理位置太好！去年「領空過路費」大賺22.3億　創新高2原因曝光

搶起來！釜山機票單程500元「北高都能出發」　9日起限時開賣3天

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

下雨模式又ON！北北基發「大雨特報」　北台低溫15度濕冷到周三

影／搶到就飛！2019年初機票促銷懶人包　網曝戰績：過年4人沖繩來回1萬7

影／一級戰場倒數！高鐵凌晨12點開賣「春節車票」　快手搶票秘訣曝光

影／金門非洲豬瘟死豬「是大陸漂來的」　防疫亮紅燈海陸空備戰這樣做

更新／2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

企鵝妹直播氣哭！弟弟暴怒打包「我要回韓國」　3000觀眾呆看姊弟吵翻

新莊女月借5000拒還嗆「我乾爸議長」　本尊秒打臉：我沒乾女兒

下午冷空氣南下「中部以北有雨」　彭啟明：春節前穿不到冬衣

春節「10大塞車路段」懶人包！　觀光局加開9線接駁車應戰

北部下午變天「周三四全台有雨探14度」　吳德榮：周日冷氣團報到

新交長林佳龍再開山手線角力戰　學會建言「建設不是選票保證」

肉圓忘加辣網友狂刷留言「叫妳加要記得」　老闆娘：請主動告知

弱勢募款不到5成！社工嘆「今年真的慘淡」：要去賣血了

「肉圓惡爸」痛毆妻兒！蔡英文說話了　臉書提出關鍵2點

咖啡機最乾淨！超商前員工曝「超龜毛洗機過程」：一天不洗就看得到卡垢

企鵝妹直播氣哭！弟弟暴怒打包「我要回韓國」　3000觀眾呆看姊弟吵翻

不畏美股全數收黑　台指期回神漲近50點站上9700點關卡

運動家被耍！首輪選秀變「空氣」　雙棲莫瑞報NFL選秀

牛魔王跑車回歸！TOYOTA Supra正式發表　內裝根本是BMW

阿湯哥繼續拼命！　《不可能的任務》確定拍第7、8集　

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象危害

「一隻臭襪子」驗出DNA　台南警破獲10年前槍砲冷案

要口譯哥接「駐美副代表」被蔡英文打槍？吳釗燮證實：確實想過

王世堅又開酸　柯P：愛一個人恨一個人，一生就被那人牽制住

新莊女月借5000拒還嗆「我乾爸議長」　本尊秒打臉：我沒乾女兒

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

生活熱門新聞

買好市多除霉劑！回家一噴…效果..

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

Google地圖「暗黑新功能」..

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您2..

穿母送紅黑風衣！撞衫麥當勞店員..

連3晚做夢「女友劈腿」　他質問..

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

賓士亂停！重機360°包圍斷路..

7-11加裝玻璃亭！功能曝光網..

弟帶女人回家！她多次撇眼離開氣..

一周2波冷空氣影響北東！低溫探..

更多熱門

相關新聞

林佳龍：我習慣通勤「可以回家睡最好」

新任交通部長林佳龍14日正式上任，在上午結束總統府、行政院交接儀式後，下午就赴交通部了解業務。不過，過去他曾說過「打死不離開台中」，結果約40天就北上到中央接下交通部長一職，對此，他笑說，他是習慣的通勤族，高鐵、高速公路現在都很方便，「有時候如果可以回家睡覺，當然是最好的事」。

119消防節　盧秀燕：更加重視消防設備

上任首日！林佳龍喊話交通部要接地氣

台中首場行動市政會議　15日谷關登場

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

加國男走私毒品　陸重審判死

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

物流箱一瞄！底部藏店員幹爆奧客心聲

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

見一個愛一個！這4大星座女超花心

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是我們的家事

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面