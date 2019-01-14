接交長遭質疑沒交通專業！　林佳龍喊話：我來自基層「接地氣」

▲新任部長林佳龍赴交通部。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新任交通部長林佳龍今（14日）天上午在總統府宣誓，再赴行政院交接印信後，下午直接赴交通部了解業務。他接受媒體聯訪時談到對於接任後的展望，他說，過去工作擔任台中市長、新聞局長、立委等職務時，就覺得交通部業務跟人民生活密切相關，今天有機會從政策面，就國家重大建設、人民最關心生活上來負責業務，他感到非常榮幸，也會繼續加強學習。他並期許交通部往後也要「接地氣」，任何施政要從人民感受來看，並做好配套。

林佳龍強調，交通部業務跟人民習習相關，最重要的是要接地氣，他來自基層，了解人民感受，期待未來交通部在各種除了重大硬體建設外，要更重視軟體服務，把安全、效率、品質、綠色當成未來施政的目標，且任何施政要從人民感受來看，做好相關配套措施。

▲新任部長林佳龍赴交通部與媒體致意。（圖／記者賴文萱攝）

針對外界質疑，他過去學經歷沒有任何交通相關背景卻接任交通部長，林佳龍說，過去在擔任新聞局長的時候就跟廣電處有相關，在新聞局服務時負責國際形象宣傳，也跟觀光局密切相關，包含中華電信如MOD、數位匯流等業務，也都有跨領域做合作。此外，在地方當市長時，地方各種交通建設如捷運、公車、ibike、重大橋樑建設、花博交通接駁等，事實上跟交通都密切相關。他也特別感謝交通部過去在台中推動電動車、智慧交通時，提供很大的支持。

林佳龍上任後，首要面臨的挑戰就是春節交通疏運，對此，他說在春節連假免收費政策，這部份交通部同仁都有很好的研究，已經訂好的政策會尊重他們專業的判斷，希望能把長達9天的交通疏運做好，一切以交通安全、品質為目標，收錢不是目的，相關配套政策都會站在人民角度來做最好的決策。

至於過去在卸任台中市長後，曾說打死不離開台中，如今卻又馬上接下交通部長一職，林佳龍解釋，過去他在台中10年的時候，就是通勤族，很習慣通勤，現在高鐵、高速公路也都很方便。被媒體問及是否代表他要每天從台中通勤北上，他笑說，有時候如果可以回家睡覺是最好的事。

針對台鐵改善，林佳龍說，體檢是一定要，但也要更系統性去了解，交通部要全面提升台鐵體質、協助改善財務結構，讓員工有更好的工作環境，未來會把台鐵所面臨到的轉型挑戰當成，交通部整體的事情來做，個別涉及到技術、勞資爭議，會成立專案小組，他也會傾聽各方意見，做很好的橋樑。

另外，新任台中市長盧秀燕上任後，對於山手線的建設與林佳龍看法不同，他回應，該案是經過交通部專業審查，且是分階段的建設，地方政府有不同的意見，可以循正常程序，我們會參考。

在結束媒體聯訪後，林佳龍也隨即與交通部政務次長王國材約會面，他說，只要王政次把功力灌給我，相信大家都會滿意。