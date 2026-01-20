外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

▲店家與外送平台合作，結果銷售3715元實拿750元，當場傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

許多店家與外送平台合作，希望拓展客源及收入。不過，有雞蛋糕店家曬出外送平台的撥款明細，稱完成14份訂單銷售3715元，結果平台只撥給他750元，「只能說，我到底在幹嘛？」貼文一出，釣出不少餐飲業苦主，有人分享外送利潤「飯捲一根淨利1塊錢」，也有內行人點出問題關鍵。

銷售3715元扣完「剩750元」 老闆傻眼笑出來

一間雞蛋糕業者在Threads貼出外送平台對帳單，從中可見，他一周內從平台得到14張訂單，完成3715元銷售，但扣掉平台費、廣告費及雜項費用，只剩750元，讓他忍不住直言，看到金額真的笑出來，「我到底在幹嘛？」

貼文一出，釣出不少業者留言回應：「幫平台賺年終」、「這個根本做身體健康的...賺的都給別人了」、「店家也這樣，外送員也抽，客人也抽，平台說沒賺錢，太神啦」、「我平台一個月拿過44塊」、「我有滑到一篇金額是負的」、「我也是，錢少到根本懶得登入帳戶去看」。

▲飯捲店老闆曝「一根淨利1塊錢」，外送利潤少得可憐。（示意圖／取自Pixabay）

飯捲「一根淨利1塊錢」 內行人曝關鍵在廣告費

有苦主回應，曾經跟朋友合夥開了一間飯卷店，但外送利潤真的少得可憐，連便當都吃不上，扣完一切，「一根淨利1塊錢」。還有人分享，之前朋友去韓國讀書做外送，好在韓國政府出手把平台壓到2到8％，商家營業額愈低抽愈少，這才讓商家、外送員和消費者都受惠，形成一個好的循環。

對此，有不少內行人紛紛點出問題所在，「把廣告關掉！那效益真的很差」、「平台會偷開廣告，要每個禮拜檢查」、「下廣告就是把僅剩的20%-30利潤再送回給平台」、「有一次被偷開廣告，每個月被扣好1000多塊，半年了才發現」、「廣告要開的話一定要設定上限，搭配特價活動才有用，不然就直接關掉」掀起熱議。