蘇貞昌內閣10張新面孔一次看　留任29人要立刻上手　　





▲蘇貞昌內閣的新面孔。（合成圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

準行政院長蘇貞昌14日正式就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定，總計29位閣員留任，僅只有10名閣員是新面孔。留任的行政院發言人Kolas Yotaka在13日下午記者會上表示，蘇貞昌組閣核心理念是要組一個立刻上手、能接地氣、強化溝通，而且要拔擢中生代的「會做事，接地氣」內閣，同時也指示各部會要加強與人民溝通，且透過社群媒體讓政策更貼近民心，讓政策推動的過程更加順利。

在蘇貞昌的內閣名單中，多數沿用賴清德內閣人選，僅10位「新面孔」，但各個來頭都不小，其中，包括：副院長陳其邁、秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、交通部長林佳龍等人。

▲陳其邁曾歷任行政院政務委員兼發言人、高雄市代理市長、總統府副秘書長等職務。（圖／記者林敬旻攝）

今年54歲的陳其邁，學歷為中山醫學院醫學系畢業、國立臺灣大學公共衛生研究所預防醫學碩士。陳其邁1995年在民進黨的徵召下，參選高雄市第一選區的立法委員，並於1996年以第四高票之姿成功當選；當了3任立法委員後，碰上2004年陳水扁連任總統，而在時任行政院長游錫堃的多次詢問下，出任政務委員兼行政院發言人。

到了2005年2月，原高雄市長謝長廷成為閣揆，則任命陳其邁為代理市長，使陳其邁成為台灣歷史上最年輕的直轄市首長，代理7個月後，因高捷泰勞暴動案而請辭負責。陳其邁又於2007年接任總統府副祕書長，隔年接民進黨副祕書長，2011年進入蔡英文競選團隊，接民進黨政策委員會執行長兼發言人。

2012年，陳其邁再當選第8屆立法委員，4年後成功連任。然而陳其邁卻在2018年角逐高雄市長選舉時期失利，以15萬票差距輸給國民黨候選人韓國瑜，但他沒有消沉太久，反而開直播希望大家一起幫韓國瑜加油，為高雄加油，加上畫出愛貓「陳小米」的Q版畫像、參加滅火器演唱會感受「人體衝浪」，親民形象贏得網友一片讚好，名聲水漲船高。

▲李孟諺曾歷任台南市代理市長、秘書長、水利局長、公程會工程管理處副處長等職務。（圖／翻攝李孟諺臉書）

今年52歲的李孟諺，畢業於中興大學環境工程學系、荷蘭國際水利及環工學院土木工程碩士。環工系背景出身的他，曾經在前臺北縣長蘇貞昌任內代理水利局長，完成基隆河整治、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程，解決台北人民的水患惡夢。

由於時任台南市長賴清德於2017年接任行政院長一職，使當時身為台南市政府秘書長的李孟諺，成為台南市代理市長。由於李孟諺個性圓融、做事有條理，且能力獲蘇貞昌、賴清德兩任長官賞識，這次獲延攬入閣將借重他的溝通協調能力，以及嫻熟的公務經驗。

▲龔明鑫曾擔任過經濟部政務次長、國家發展委員會副主任等職務。（圖／記者翁嫆琄攝）

龔明鑫在1964年出生，畢業於國立中興大學經濟學研究所博士，擁有「小英男孩」稱號。龔明鑫曾在2006年擔任台灣經濟研究院副院長，並在2009年兼任經濟部顧問至2016年，隨後接任國家發展委員會副主任委員，擔任1年後升為經濟部政務次長。

蘇貞昌內閣名單中，包括他本人在內，以及陳其邁和李孟諺，皆是擅長政治治理的人才，因此府院決定再增設一名總統財經專長的財經政委，而擁有許多財經背景的龔明鑫，則成了不二人選。

▲林佳龍轉進中央擔任交通部長（圖／資料照）

1964年出生、今年54歲的林佳龍，畢業於美國耶魯大學政治學博士。擁有超高學歷的林佳龍，曾於2006年擔任民進黨第11任秘書長，隨後接任總統府副秘書長。2010年台中縣市合併，升格為直轄市後，林佳龍於2012年參選第八屆台中市第六選區立法委員，並且以11,748票的差距，擊敗時任立法委員黃義交。

擔任立委僅1年，林佳龍就在2013年表態參選2014年台中市長選舉，並於隔年獲民進黨正式提名，與國民黨候選人胡志強角逐市長寶座。其實這已經不是林佳龍第一次參選台中市長，他曾在2005年被黨徵召參選，敗選後選擇繼續深耕臺中10年，直到2014年才以21萬票的差距。成功當選台中市長。

但到了2018年九合一大選，林佳龍逃不過「民進黨在台中的連任魔咒」，尋求連任失敗，以21萬票輸給國民黨對手、現台中市長盧秀燕。但林佳龍敗選後，跟進陳其邁經營臉書直播，第一次直播就擁有同時上線人數逾7000人、3萬多則留言的好成績，且他抱著布偶「莎莉」與網友聊天的模樣，與過去嚴肅形象相差甚遠，引起網友熱烈討論。

▲交通部政次黃玉霖。（圖／翻攝自台中市建設局網站）

出生於1963年的黃玉霖，學歷為加州大學柏克萊分校土木工程碩士、博士，經歷包括：國立交通大學土木工程系教授、台中市政府建設局長、行政院經濟建設委員會顧問、海基會主任秘書、台灣智庫執行長。黃玉霖曾在林佳龍擔任台中市長期間，到台中市政府底下服務，專長為專案管理、營建財務，以及公共建設投資。

身為林佳龍的人馬，黃玉霖在林佳龍確定出任交通部長後，獲對方向蘇貞昌提議協助政務推展，並得到蘇貞昌同意，使他和林佳龍兩人雙雙入閣，前上司下屬再續前緣。

▲陳吉仲真除為農委會主委（圖／記者陳家豪攝）

1966年生的陳吉仲，擁有海洋大學漁業科學學系碩士學歷，過去曾擔任過農委會代理主委、農業委員會副主任委員、國立中興大學應用經濟系教授。由於香蕉、鳳梨等水果在5月爆發產銷嚴重失衡，使民進黨失去農業縣市版塊，所以時任農委會主委林聰賢決定請辭負責，隨即推副主委陳吉仲代理一職。

陳吉仲一擔任代理主委，就碰上「非洲豬瘟」議題，除了防止豬瘟入侵之外，還得設法引導養豬產業轉型，將豬瘟危機化為轉機。現在陳吉仲升為主委，還得努力改善造成林聰賢下台的主因，也就是農產品價格不穩的情況，避免農民怨聲連連，挽救民進黨失去的農業縣市。

▲農委會政務副主委陳添壽，過去曾當過行政院農業委員會漁業署長、漁業署副署長兼發言人。（圖／記者李毓康攝）

1952年生的陳添壽，畢業於海洋大學漁業科學學系碩士，在1997年進入行政院農業委員會，擔任簡任技正兼科長；1998年成為漁業署組長，6年後升為副署長，並於2016年擔任漁業署長。接任署長時，陳添壽表示，將要推動兩大要務，包括復育沿近海的海洋資源，也堅守不讓大陸漁船在台灣海峽沿近海24浬作業，保護當地海洋資源。

▲張子敬真除為環保署長。（資料照／記者許展溢攝）

1957年生的張子敬資歷完整，對環保許多業務都很熟悉，是成功大學環境工程系畢業、交通大學環境工程研究所碩士，曾任台北市政府環保局技士、股長，後來到環署從基層做起，擔任過水質保護處科長、等多項職務。張子敬2000年時被蘇貞昌提拔到台北縣當環保局長，2005年成為台北縣副縣長，2006年蘇貞昌接任閣揆時，同時找來張子敬擔任環署副署長，成為蘇的死忠人馬，並從2006年1月底任職環保署副署長至今。

面對記者詢問真除署長一職是否很開心，張子敬僅笑笑表示，感謝大家這麼關心，一切希望上任後再與大家分享，但他也表示，其實是12日下午才接到這個消息，只希望未來能帶領同仁一起打拼。

▲勞動部政務次長、銘傳大學法律系教授劉士豪。（圖／翻攝自銘傳大學法律學院網頁）

1966年生的劉士豪，畢業於德國特里爾大學法學博士，經歷為銘傳大學法律學系教授、勞動部訴願審議委員會委員、台灣勞動法學會理事長。

▲前教育部長潘文忠再次回鍋。（圖／記者黃克翔攝）

1962年次的潘文忠曾任台北縣海山國民小學教師、台北縣教育局長和文化局長、教育部國教司長和主任秘書、國立編譯館長、國家教育研究院副院長及台中市副市長。2016年5月20日，總統蔡英文就任後，潘文忠擔任首位教育部長，2016年6月8日兼任國家年金改革委員會委員，2018年4月14日因台大校長遴選爭議而辭去教育部長一職。

潘文忠先前因為「卡管案」下台，現在又捲土重來，使全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱提到，政府這樣的決定讓各界深感「變化莫測」，尤其潘文忠當時是因為處理台大校長遴選案，為了擔起責任，下台一鞠躬，但辭職的人又回來，實在令人很驚訝，也讓人感覺到很不穩定。吳褔濱也質疑，難道潘文忠當時請辭的責任都沒了？應該負起的責任也用再負責了？

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則認為，潘文忠回鍋，對國民教育這部分推動應該會有不錯的效果，但因去年他處理台大遴選會，導致當時就有他對高教圈不了解的說法，外界也認為潘不夠果決，使台大遴選案拖了一段時間。

張旭政說，潘文忠現在又回來接任部長，必須面對高教圈對他的不信任，潘能不能對高教有明確的走向，除了是很大挑戰外，另一項最大功課是，之後大學校長遴選辦法，要如何明確規範，才不會再有台大沒校長這次這麼大的爭議發生，同時讓台灣高教健康發展，提出讓高教圈信任的政策。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）