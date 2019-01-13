　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看　留任29人要立刻上手　　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘇內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）

▲蘇貞昌內閣的新面孔。（合成圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

準行政院長蘇貞昌14日正式就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定，總計29位閣員留任，僅只有10名閣員是新面孔。留任的行政院發言人Kolas Yotaka在13日下午記者會上表示，蘇貞昌組閣核心理念是要組一個立刻上手、能接地氣、強化溝通，而且要拔擢中生代的「會做事，接地氣」內閣，同時也指示各部會要加強與人民溝通，且透過社群媒體讓政策更貼近民心，讓政策推動的過程更加順利。

在蘇貞昌的內閣名單中，多數沿用賴清德內閣人選，僅10位「新面孔」，但各個來頭都不小，其中，包括：副院長陳其邁、秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、交通部長林佳龍等人。

▲▼前立委陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳其邁曾歷任行政院政務委員兼發言人、高雄市代理市長、總統府副秘書長等職務。（圖／記者林敬旻攝）

今年54歲的陳其邁，學歷為中山醫學院醫學系畢業、國立臺灣大學公共衛生研究所預防醫學碩士。陳其邁1995年在民進黨的徵召下，參選高雄市第一選區的立法委員，並於1996年以第四高票之姿成功當選；當了3任立法委員後，碰上2004年陳水扁連任總統，而在時任行政院長游錫堃的多次詢問下，出任政務委員兼行政院發言人。

到了2005年2月，原高雄市長謝長廷成為閣揆，則任命陳其邁為代理市長，使陳其邁成為台灣歷史上最年輕的直轄市首長，代理7個月後，因高捷泰勞暴動案而請辭負責。陳其邁又於2007年接任總統府副祕書長，隔年接民進黨副祕書長，2011年進入蔡英文競選團隊，接民進黨政策委員會執行長兼發言人。

2012年，陳其邁再當選第8屆立法委員，4年後成功連任。然而陳其邁卻在2018年角逐高雄市長選舉時期失利，以15萬票差距輸給國民黨候選人韓國瑜，但他沒有消沉太久，反而開直播希望大家一起幫韓國瑜加油，為高雄加油，加上畫出愛貓「陳小米」的Q版畫像、參加滅火器演唱會感受「人體衝浪」，親民形象贏得網友一片讚好，名聲水漲船高。

▲▼李孟諺。（圖／翻攝李孟諺臉書）

李孟諺曾歷任台南市代理市長、秘書長、水利局長、公程會工程管理處副處長等職務。（圖／翻攝李孟諺臉書）

今年52歲的李孟諺，畢業於中興大學環境工程學系、荷蘭國際水利及環工學院土木工程碩士。環工系背景出身的他，曾經在前臺北縣長蘇貞昌任內代理水利局長，完成基隆河整治、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程，解決台北人民的水患惡夢。

由於時任台南市長賴清德於2017年接任行政院長一職，使當時身為台南市政府秘書長的李孟諺，成為台南市代理市長。由於李孟諺個性圓融、做事有條理，且能力獲蘇貞昌、賴清德兩任長官賞識，這次獲延攬入閣將借重他的溝通協調能力，以及嫻熟的公務經驗。

▲▼經濟部次長龔明鑫。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲龔明鑫曾擔任過經濟部政務次長、國家發展委員會副主任等職務。（圖／記者翁嫆琄攝）

龔明鑫在1964年出生，畢業於國立中興大學經濟學研究所博士，擁有「小英男孩」稱號。龔明鑫曾在2006年擔任台灣經濟研究院副院長，並在2009年兼任經濟部顧問至2016年，隨後接任國家發展委員會副主任委員，擔任1年後升為經濟部政務次長。

蘇貞昌內閣名單中，包括他本人在內，以及陳其邁和李孟諺，皆是擅長政治治理的人才，因此府院決定再增設一名總統財經專長的財經政委，而擁有許多財經背景的龔明鑫，則成了不二人選。

▲▼盧秀燕參加台中市長就職典禮，與林佳龍交接。（圖／台中市政府提供）

▲林佳龍轉進中央擔任交通部長（圖／資料照）

1964年出生、今年54歲的林佳龍，畢業於美國耶魯大學政治學博士。擁有超高學歷的林佳龍，曾於2006年擔任民進黨第11任秘書長，隨後接任總統府副秘書長。2010年台中縣市合併，升格為直轄市後，林佳龍於2012年參選第八屆台中市第六選區立法委員，並且以11,748票的差距，擊敗時任立法委員黃義交。

擔任立委僅1年，林佳龍就在2013年表態參選2014年台中市長選舉，並於隔年獲民進黨正式提名，與國民黨候選人胡志強角逐市長寶座。其實這已經不是林佳龍第一次參選台中市長，他曾在2005年被黨徵召參選，敗選後選擇繼續深耕臺中10年，直到2014年才以21萬票的差距。成功當選台中市長。

但到了2018年九合一大選，林佳龍逃不過「民進黨在台中的連任魔咒」，尋求連任失敗，以21萬票輸給國民黨對手、現台中市長盧秀燕。但林佳龍敗選後，跟進陳其邁經營臉書直播，第一次直播就擁有同時上線人數逾7000人、3萬多則留言的好成績，且他抱著布偶「莎莉」與網友聊天的模樣，與過去嚴肅形象相差甚遠，引起網友熱烈討論。

▲▼前台中市建設局局長黃玉霖。（圖／翻攝自台中市建設局網站）

▲交通部政次黃玉霖。（圖／翻攝自台中市建設局網站）

出生於1963年的黃玉霖，學歷為加州大學柏克萊分校土木工程碩士、博士，經歷包括：國立交通大學土木工程系教授、台中市政府建設局長、行政院經濟建設委員會顧問、海基會主任秘書、台灣智庫執行長。黃玉霖曾在林佳龍擔任台中市長期間，到台中市政府底下服務，專長為專案管理、營建財務，以及公共建設投資。

身為林佳龍的人馬，黃玉霖在林佳龍確定出任交通部長後，獲對方向蘇貞昌提議協助政務推展，並得到蘇貞昌同意，使他和林佳龍兩人雙雙入閣，前上司下屬再續前緣。

▲▼農委會代理主委陳吉仲說明非洲豬瘟疫情。（圖／記者陳家豪攝）

▲陳吉仲真除為農委會主委（圖／記者陳家豪攝）

1966年生的陳吉仲，擁有海洋大學漁業科學學系碩士學歷，過去曾擔任過農委會代理主委、農業委員會副主任委員、國立中興大學應用經濟系教授。由於香蕉、鳳梨等水果在5月爆發產銷嚴重失衡，使民進黨失去農業縣市版塊，所以時任農委會主委林聰賢決定請辭負責，隨即推副主委陳吉仲代理一職。

陳吉仲一擔任代理主委，就碰上「非洲豬瘟」議題，除了防止豬瘟入侵之外，還得設法引導養豬產業轉型，將豬瘟危機化為轉機。現在陳吉仲升為主委，還得努力改善造成林聰賢下台的主因，也就是農產品價格不穩的情況，避免農民怨聲連連，挽救民進黨失去的農業縣市。

▲▼總統府南海科技成就研討會。漁業署署長陳添壽（圖／記者李毓康攝）

▲農委會政務副主委陳添壽，過去曾當過行政院農業委員會漁業署長、漁業署副署長兼發言人。（圖／記者李毓康攝）

1952年生的陳添壽，畢業於海洋大學漁業科學學系碩士，在1997年進入行政院農業委員會，擔任簡任技正兼科長；1998年成為漁業署組長，6年後升為副署長，並於2016年擔任漁業署長。接任署長時，陳添壽表示，將要推動兩大要務，包括復育沿近海的海洋資源，也堅守不讓大陸漁船在台灣海峽沿近海24浬作業，保護當地海洋資源。

▲▼環保署副署長張子敬。（資料照／記者許展溢攝）

▲張子敬真除為環保署長。（資料照／記者許展溢攝）

1957年生的張子敬資歷完整，對環保許多業務都很熟悉，是成功大學環境工程系畢業、交通大學環境工程研究所碩士，曾任台北市政府環保局技士、股長，後來到環署從基層做起，擔任過水質保護處科長、等多項職務。張子敬2000年時被蘇貞昌提拔到台北縣當環保局長，2005年成為台北縣副縣長，2006年蘇貞昌接任閣揆時，同時找來張子敬擔任環署副署長，成為蘇的死忠人馬，並從2006年1月底任職環保署副署長至今。

面對記者詢問真除署長一職是否很開心，張子敬僅笑笑表示，感謝大家這麼關心，一切希望上任後再與大家分享，但他也表示，其實是12日下午才接到這個消息，只希望未來能帶領同仁一起打拼。

▲▼銘傳大學法律系教授劉士豪。（圖／翻攝自銘傳大學法律學院網頁）

▲勞動部政務次長、銘傳大學法律系教授劉士豪。（圖／翻攝自銘傳大學法律學院網頁）

1966年生的劉士豪，畢業於德國特里爾大學法學博士，經歷為銘傳大學法律學系教授、勞動部訴願審議委員會委員、台灣勞動法學會理事長。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者黃克翔攝）

▲前教育部長潘文忠再次回鍋。（圖／記者黃克翔攝）

1962年次的潘文忠曾任台北縣海山國民小學教師、台北縣教育局長和文化局長、教育部國教司長和主任秘書、國立編譯館長、國家教育研究院副院長及台中市副市長。2016年5月20日，總統蔡英文就任後，潘文忠擔任首位教育部長，2016年6月8日兼任國家年金改革委員會委員，2018年4月14日因台大校長遴選爭議而辭去教育部長一職。

潘文忠先前因為「卡管案」下台，現在又捲土重來，使全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱提到，政府這樣的決定讓各界深感「變化莫測」，尤其潘文忠當時是因為處理台大校長遴選案，為了擔起責任，下台一鞠躬，但辭職的人又回來，實在令人很驚訝，也讓人感覺到很不穩定。吳褔濱也質疑，難道潘文忠當時請辭的責任都沒了？應該負起的責任也用再負責了？

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則認為，潘文忠回鍋，對國民教育這部分推動應該會有不錯的效果，但因去年他處理台大遴選會，導致當時就有他對高教圈不了解的說法，外界也認為潘不夠果決，使台大遴選案拖了一段時間。

張旭政說，潘文忠現在又回來接任部長，必須面對高教圈對他的不信任，潘能不能對高教有明確的走向，除了是很大挑戰外，另一項最大功課是，之後大學校長遴選辦法，要如何明確規範，才不會再有台大沒校長這次這麼大的爭議發生，同時讓台灣高教健康發展，提出讓高教圈信任的政策。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部
副院長陳其邁（新任）
秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）
副秘書長何佩珊（留任）
發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權
外交部長吳釗燮（留任）
國防部長嚴德發（留任）
陸委會主委陳明通（留任）
僑委會主委吳新興（留任）

財經部會
經濟部長沈榮津（留任）
財政部長蘇建榮（留任）
國發會主委陳美伶（留任）
金管會主委顧立雄（留任）
主計長朱澤民（留任）
人事長施能傑（留任）

教育、文化部會
內政部長徐國勇（留任）
教育部長潘文忠（新任）
文化部長鄭麗君（留任）
原民會主委夷將•拔路兒（留任）
客委會主委李永得（留任）

生活部會
交通部長林佳龍（新任；前台中市長）
交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）
環保署長張子敬（升任）
農委會主委陳吉仲（升任）
農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）
衛福部長陳時中（留任）
科技部長陳良基（留任）
勞動部長許銘春（留任）
勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他
法務部長蔡清祥（留任）
退輔會主委邱國正（留任）
海委會主委（待選任）
國立故宮院長（待選任）

政委
政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委吳政忠（留任）
政委陳美伶（留任）
政委鄧振中（留任）
政委唐鳳（留任）
政委羅秉成（留任）
政委吳澤成（留任）
政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

ET快訊
肉圓惡爸被打送醫！鄉民遞「一根辣椒」賞巴掌　私刑畫面曝光
恭喜！這群人尼克求婚成功　Ashly生日點頭：Yes
惡男「肉圓沒加辣」爆打母子是累犯！外公淚訴：我哭了好幾次

關鍵字：蘇貞昌,陳其邁,李孟諺,潘文忠,林佳龍,黃玉霖,張子敬,陳吉仲,陳添壽,劉士豪,內閣改組

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

潘文忠回鍋掌教育部　教團驚訝「為卡管案下台的責任不見了？」

蔡英文Line復活！長輩圖衝20萬粉絲　「想想」鐵盒卡片再辣4年

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看　留任29人要立刻上手　　

韓國瑜回娘家！樂奔北農尾牙「見人都能叫出名字」　員工激動：很想你

離開政黨九年！回歸接秘書長原因曝光　羅文嘉：因為孩子

《玩命貼圖》首映　李佳芬盼政府帶頭扶植高雄電影產業

羅文嘉接民進黨秘書長　卓榮泰：歡迎師兄弟歸位

中選會、促轉會誰來？蘇貞昌還在找！

多數閣員「留任」如何接地氣？　行政院：選舉後更謙卑

影／蘇貞昌徵詢閣員秘密基地曝光　13年前也是同一個地方

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

林孟辰改編《FLY OUT》燃炸！　Ella嗨翻:你Hold住了全場

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

蔡英文Line復活！長輩圖衝20萬粉絲　「想想」鐵盒卡片再辣4年

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看　留任29人要立刻上手　　

韓國瑜回娘家！樂奔北農尾牙「見人都能叫出名字」　員工激動：很想你

離開政黨九年！回歸接秘書長原因曝光　羅文嘉：因為孩子

《玩命貼圖》首映　李佳芬盼政府帶頭扶植高雄電影產業

羅文嘉接民進黨秘書長　卓榮泰：歡迎師兄弟歸位

中選會、促轉會誰來？蘇貞昌還在找！

多數閣員「留任」如何接地氣？　行政院：選舉後更謙卑

影／蘇貞昌徵詢閣員秘密基地曝光　13年前也是同一個地方

被指「外戚干政」　李佳芬：不會減少偏鄉關懷活動

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

尼克生子計劃曝光！　想用領養「背後原因與Ashly有關」

肉圓惡爸「私刑正義」還有第二波　鄉民組《廖添丁群組》要再去補刀

尼克決定娶Ashly原因曝光！　「我找到她了」這件事閃爆網友

蔡英文Line復活！長輩圖衝20萬粉絲　「想想」鐵盒卡片再辣4年

彰化廢墟變身老屋咖啡館　享受文青風午後時光

SBL／升格史上總得分王　呂政儒下一步將成5000分先生

脖子被尼龍網「勒出血痕」等死！　小海豹眼神無助又絕望

試·開箱／開架也有專櫃質量！超好用「小鋼筆唇露」顯色又持久

不只火燒心　胃食道逆流還有這些「非典型症狀」小心癌變！

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

政治熱門新聞

吳釗燮親自解釋口譯哥薪水21萬..

即／【完整名單】蘇貞昌內閣出爐..

AIT政治組長挺趙怡翔：Vin..

公務員見證立委夫婿領好少　 管..

不斷更新／蘇內閣名單一次看

高雄夜市雙漲　韓國瑜嘆「老鼠偷..

口譯哥外派惹議　綠委：「資歷太..

最美助選員李明璇歸寧宴　韓國瑜..

李明璇歸寧　韓國瑜：江湖跑多嫁..

選舉無效恐成立　柯P：全台比照..

快訊／蘇貞昌內閣完整名單16:..

韓冰將主演瓊瑤電影《天作之合》

150億「超徵紅包」　月底前入..

韓國瑜同台邱議瑩　邱議瑩刻意冷..

更多熱門

相關新聞

中選會、促轉會誰來？蘇貞昌還在找！

行政院發言人Kolas Yotaka跟行政院副秘書長李孟諺13日公布最新蘇貞昌內閣名單，目前海委會、故宮院長仍待選任，另外，李孟諺解釋中選會、促轉會是獨立單位，並不會跟內閣做一併總辭，但也會在最短時間內做人事定案。

【內閣完整名單】蘇貞昌上任後兩大任務

蘇貞昌徵詢閣員秘密基地曝光　13年前也是同一個地方

蘇內閣仍有2缺　行政院：盡快徵詢優秀人選

林佳龍人馬進交通部！黃玉霖出任政次

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女兒

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

麻辣男星婚前「0存款還負債」！

她IG追蹤超越太妍成韓女星第一！

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

名牌「FUCK YOU CHINA」甄子丹秒閃人

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面