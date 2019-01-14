慶祝119消防節　盧秀燕：更加重視消防設備

▲台中市長盧秀燕承諾「未來一定更加重視消防設備」。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市消防局14日舉行「感謝消防、與民同在」119慶祝大會，由台中市長盧秀燕頒獎表揚全國消防楷模、義消楷模、防護及防火宣導志工菁英、衛福部志願服務獎及行政院搜救有功人員。盧秀燕表示，「大家都是活菩薩、也是市民的天使」，除感謝消防弟兄付出，更承諾市府一定會更加重視消防設備。

盧秀燕表示，打火弟兄為守護市民安全必須「水裡來、火裡去」，而中市救護及婦宣的教導市民預防災害成為打火弟兄的後盾，相當感謝他們的付出；今年中市搶救績效很好，去年有2597位到院前停止心跳案件，經消防救護人員全力搶救，平復康復出院者高達73人，成效是歷年之最。

▲盧秀燕頒獎表揚全國消防楷模。



「維護市民安全前，要先守護消防弟兄的安全」，盧秀燕指出，未來對於消防弟兄的權益，市府一定會更加重視消防設備，讓其眷屬可以放心。

盧秀燕另欣賞役男賴禹諾拍攝「感謝消防」微電影，也與消防局4隻搜救犬互動；盧秀燕說，台中市目前有8隻搜救犬，其中3隻通過IRO、MRT國際認證，全世界只有3、40隻搜救犬獲此認證，中市占約10分之1，非常不容易。

消防局指出，去年度消防局受理火災5413件，緊急救護案件12萬5399件；今年度119消防節規劃防火教育推廣活動，本月19日、20日分別於北屯紫微宮、科博館舉辦，歡迎民眾參與。

▲台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、消防局長曾進財等人與消防弟兄合影。

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