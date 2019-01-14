打死不離開台中？　林佳龍：我習慣通勤「可以回家睡當然最好」

▲新任部長林佳龍赴交通部跟同仁致意。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新任交通部長林佳龍14日正式上任，在上午結束總統府、行政院交接儀式後，下午就赴交通部了解業務。不過，過去他曾說過「打死不離開台中」，結果約40天就北上到中央接下交通部長一職，對此，他笑說，他是習慣的通勤族，高鐵、高速公路現在都很方便，「有時候如果可以回家睡覺，當然是最好的事」。

交長林佳龍上任首日來到交通部接受媒體聯訪，他過去在卸任台中市長後，曾稱打死不離開台中，如今卻又馬上接下交通部長一職，林佳龍做出解釋。他說，過去台中10年的時候，就是通勤族，很習慣通勤，現在高鐵、高速公路也都很方便。被媒體問及是否代表他要每天從台中通勤北上？他笑說，有時候如果可以回家睡覺當然是最好的事。

另外，新任台中市長盧秀燕上任後，對於山手線的建設與林佳龍看法不同，他回應，該案是經過交通部專業審查，且是分階段的建設，地方政府有不同的意見，可以循正常程序，我們會參考。

▲針對台中山手線議題，林佳龍說，地方政府有不同的意見，可以循正常程序提出，會做為參考。（圖／記者楊詩益攝）

至於針對台鐵改善，林佳龍說，體檢是一定要，但也要更系統性去了解，交通部要全面提升台鐵體質、協助改善財務結構，讓員工有更好的工作環境，未來會把台鐵所面臨到的轉型挑戰當成，交通部整體的事情來做，個別涉及到技術、勞資爭議，會成立專案小組，他也會傾聽各方意見，做很好的橋樑。

在結束媒體聯訪後，林佳龍也隨即與交通部政務次長王國材約會面，他說，只要王政次把功力灌給我，相信大家都會滿意。