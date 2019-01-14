佛光山南台別院　散播法喜滿安平

▲佛光山南台別院廣結善緣，總住持滿舟法師率領佛光幹部，携帶星雲大師「諸事吉祥」的墨寶及洋溢法喜的臘八粥，前來安平區聯合行政中心，結緣祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為慶祝法寶節，紀念佛陀證悟成佛，給人間帶來佛法，啟發智慧，離苦得樂，救世度生，佛光山南台別院廣結善緣，普施法喜，1月14日由總住持滿舟法師率領佛光幹部，携帶星雲大師「諸事吉祥」的墨寶及洋溢法喜的臘八粥，前來安平區聯合行政中心，與各公部門首長座談，表達對基層公僕崇高敬意與新春的祝福。

佛光山台南區總住持滿舟法師一行人抵達安平區聯合行政中心時，受到安平區區長賴青足、市警四分局長蔡進閱、衛生所周主任及戶政事務所黃主任的熱烈歡迎。

滿舟法師表示，為慶祝佛陀成道日，佛光山南台別院特別以星雲大師調配象徵八正道的八種穀米，圓融調和，加上大悲咒水熬煮10萬碗的臘八粥，代表佛陀加持的祝福與法喜分享給台南鄉親。連續多天自凌晨3時開始，400百位佛光義工齊心協助，掌廚、分裝、運送，期望這一碗一碗充滿法喜的臘八粥可以溫暖大家的心靈。

滿舟法師說，紀念佛陀，敬仰佛陀不是只在農曆12月8日，而是日日應以佛陀的教義做生活的實踐與修行。星雲大師用他一生的修行體證，將佛陀所悟證的生命智慧向我們開導:佛法是歡喜的、陽光的，大師提倡”五和”精神，自心和樂、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平。期勉大家要以佛法結緣而非結怨。學習人間佛教實踐四給，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便， 讓社會更美好，更和諧。共創人間淨土。

滿舟法師高度肯定賴區長、蔡分局長、周所長和黃主任在安平的卓越政績和用心服務，並以劍獅文化行銷安平，讓鄉親安和樂利所作所為就是行「四給」及「五和」的好樣。

安平區的四位首長也一致肯定佛光山南台別院弘法利生的積極作為，淨化人心，讓地方和諧，台南更美好，如同臘八粥材料圓融一味，人人感受溫暖又歡喜。