佛光山南台別院贈臘八粥　黃偉哲期許廣結善緣為民興利除弊

▲慶祝佛陀成道日，佛光山南台別院準備2000份臘八粥，1月11日由住持滿舟法師親自前往台南市政府分送，贈粥儀式於永華市政中心二樓舉行，市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝佛陀成道日，佛光山南台別院準備2000份臘八粥，1月11日由住持滿舟法師親自前往台南市政府分送，贈粥儀式於永華市政中心二樓舉行，市長黃偉哲代表接受時說，感謝佛光山南台別院所舉辦的贈粥分享活動，讓市民共沐佛恩。

黃偉哲市長表示「人在公門好修行」，期待所有同仁藉由臘八粥，感受佛陀的慈愛精神，和大眾結善緣，在公務上都能為民興利除弊，造福人群。

對於代表市府及市民參加臘八粥贈與活動，黃偉哲表示，常感謝佛光山南台別院，能夠進行臘八粥的活動，滿舟法師也闡釋了當年佛陀證道成佛之前，也是接受了民眾的一碗臘八粥，能夠讓他有這個體力能夠繼續悟道、證道，所以他覺得秉持佛陀的精神，就是要廣結善緣，不僅是期待所有的市府同仁能夠跟民眾廣結善緣，也希望說能夠跟議會各位議員廣結善緣，更希望在實行公務的時候能夠為民興利除弊，能夠廣結善緣，所以今天的活動特別的具有意義。

黃偉哲說，期待經過今天的2千碗臘八粥，還有禮拜天的10萬碗臘八粥，幾乎台南市許許多多的民眾都能更共沐佛恩，能夠體會臘八粥的精神。現場滿舟法師亦致贈佛光山星雲法師墨寶「諸事吉祥」，黃偉哲市長則代表市府回贈台南市農特產品，祝福佛光山南台別院所有師兄師姐平安吉祥。

每年農曆12月8日是「臘八節」，亦稱為「法寶節」，起源於佛祖釋迦牟尼佛成道紀念日，為佛教徒盛大的節日之一，每逢臘八節這一天，佛教團體就會準備臘八粥，與信眾結善緣，藉以宣揚佛陀成道並緬懷佛陀的精神。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，這碗臘八粥不僅代表感恩、回饋，更有佛陀的加持與祝福，佛光山南台別院在1月13日法寶節當天上午，將舉行祈福儀式，現場會提供10萬份臘八粥免費享用，歡迎市民朋友前來共襄盛舉。