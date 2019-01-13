歡慶法寶節祈福法會　南台別院10萬臘八粥供眾

▲為了紀念釋迦牟尼佛證悟成佛，為人間帶來佛法點亮智慧光明，佛光山南台別院舉行祈福法會，並持續烹煮臘八粥供眾結緣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了紀念釋迦牟尼佛證悟成佛，為人間帶來佛法點亮智慧光明，佛光山南台別院於1月13日（農曆12月初8）上午8時舉行祈福法會，並持續烹煮臘八粥供眾，現場嘉賓與5百餘位民眾歡喜恭誦心經。

台南區總住持滿舟法師表示：「為慶祝佛陀成道日，佛光山南台別院特別以星雲大師調配象徵八正道的8種穀米加上大悲咒水熬煮10萬碗的臘八粥，分享給台南市民及十方有緣人。自13日凌晨3時開始，400多位佛光義工齊心協助，掌廚、分裝、運送，希望這一碗一碗充滿法喜的臘八粥可以溫暖大家的心靈。」。

法寶節的由來是佛陀修道時，為了悟人生的真諦，曾歷經六年苦行，體弱消瘦。於尼連禪河邊，接受牧羊女乳糜供養，體力逐漸恢復，於是端坐菩提樹下沈思，終於在臘月初八，證悟成佛。讓人間有了佛法、有了光明，讓眾生得以遠離無明，獲得幸福自在的人生。

▲台南區總住持滿舟法師親自供眾臘八粥結緣。（圖／記者林悅攝）

滿舟法師在法會中為大眾開示：「大師教導我們，要把煮臘八粥當作一門生活修行，放下我執、虛心學習。煮粥處理食材，看起來好像是在處理飲食的問題，實際上在？製作臘八粥的過程當中，也是在讓我們學習體會如何做事做人。」敬仰佛陀不是只在農曆12月8日，而是日日應做到的事。

▲佛光義工齊心協助，掌廚、分裝、運送，希望這一碗一碗充滿法喜的臘八粥可以溫暖大家的心靈。（圖／記者林悅攝，下同）

滿舟法師進一步解釋，大師用他一生的修行體證，將佛陀所悟證的生命智慧向我們開導：佛法是歡喜的、陽光的，大師提倡「五和」精神，自心和樂、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平。期勉大家要以佛法結緣而非結怨；以佛法報恩，而不是討債。學習人間佛教實踐四給，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便， 讓社會更美好，更和諧。共創人間淨土。

國際佛光會中華總會理事蔡國華說，大師早年曾經歷長期困頓，曾經為編雜誌，趕稿送到山上給一位法師，因緣之下30幾個小時沒有用餐，大師沒有生氣，卻決定佛光山的宗風要普門大開，「給的精神，讓我非常感動」。

澳洲中天學校陳秋琴校長說，大師說結善緣會為我們帶來好運，學習佛陀的慈悲，越結緣越有人緣。慶幸今生有福報跟隨大慈悲大智慧的大師，跟對團隊很重要，如臘八粥材料融合一味，入口感受歡喜。

中華人間福報生活推廣協會楊政達理事長說，這幾天佛光山法師帶領佛光人在各地煮了2百多萬碗臘八粥和大眾結緣。星雲大師教導我們人間佛教的精神，煮臘八粥正是實踐三好，說好話做好事存好心的修行。

法會圓滿，滿舟法師感謝台南區佛光人共襄盛舉，臘八粥饗宴歡喜圓滿，共同把福報傳播給大家，祝福全體台南市民諸事吉祥，閤家平安幸福。