館長「讚網友痛毆」肉圓惡爸！　新北警：非獵巫、私刑正義是不對的

突發中心／新北報導

新北市蘆洲「肉圓惡爸」引發全民怒火，只因孩子沒有加到辣椒，便對妻兒暴力相向，案件爆發後被看不下去的民眾打到送醫。針對此事，新北警方呼籲「不管誰做錯事情、態度好壞，都應該由警察機關和司法程序處理」，不過卻引來一片罵聲。另外，館長陳之漢則在直播中表示，其中一個教訓的人是他的朋友，「替蘆洲人感謝他啦！」

▲教訓肉圓爸是館長朋友，「佛祖教訓畜生也以暴制暴」。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



新北警方指出，「真的很可惡！感謝網友的關心，我們已經協助申請緊急保護令，後續被害人提出告訴，我們第一時間會移送給檢察機關處理。但是，不管誰做錯事情、態度好壞，都應該由警察機關和司法程序處理。新北市政府警察局保護民眾、譴責及打擊暴力的立場從來如一。」

警方強調，「這不是獵巫，到場嗆聲或動手也不是證明自己是英雄的手段，路見不平，拔刀相助的時代過去了，路見不平，請報警處理。買肉圓不加辣椒動手是不對的，號召鄉民私刑正義也是不對的，暴力不能解決問題，譴責暴力。」

▲警方將民眾煮的辣椒整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）



成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢也在直播中談到此案痛批，「把小孩子打到去送醫院，這樣子還算是一個父親、還算是一個人嗎？是畜牲嗎？」他提到，不要認為江湖兄弟不好，類似的事情他們第一個出面處理，並不是鼓勵大家用暴力解決問題，但像是這樣的惡人，如果不用霹靂手段，要怎麼制伏他；同時提醒有類似行徑的人，切勿認為法律無用，「就像這個社會每一個人都可以對你動手。」

另外館長也說，「有些人強調法律，看到這些私法正義，表示流氓八加九。我來講講好了，台灣一年家暴案件有申報的5萬多件，包含打女生以及虐童，未申報更多。台灣法律跟我們說的是性侵、分屍、焚燒、砍頭是可教化的，虐童、性侵、打爆老婆是輕罪的，開車酒駕撞死人關幾年就出來。抱歉，我讚賞這些你們所謂的八加九，因為他們挺身而出，就算違反法律要被判罰款以及傷害罪賠償，他們還是願意為了維護道德倫理被罰錢被看不起。」

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