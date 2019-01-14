「閃開！讓專業的來」黑幫怒了　要到社子抓肉圓惡爸



▲蘆洲林姓男子爆打小孩和媽媽，引發眾怒，黑幫po文要抓人。（圖／翻攝「黑社會」粉絲頁）

突發中心／台北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，畫面曝光後，一群氣憤的網友肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」遭法辦，而家暴的林姓男子外傳就醫後躲到台北市社子，有黑幫在臉書上公開po文，「閃開！讓專業的來」，強調蘆洲「在地」有顧慮，所以「跨區」來處理，還要社子把人交出來，不然等他們過去，就不好看了。

林姓男子就醫後，外傳躲到北市社子，po文公告的黑幫也點名，要社子的兄弟交人，「有關於蘆洲打老婆的混蛋，我們來處理，原本蘆洲自己在地的就應該要弄，但是他們有一切（些）顧慮，那就讓我們弟兄上，也敬告社仔（子）的兄弟把人交出來，讓我們過去，到時候就不好看了」。

▲蘆洲林姓男子就醫後外傳躲到台北的社子。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，po文的黑幫屬於外省掛公司堂口，以「剛正威武」著稱，活動範圍就在蘆洲附近，最近幾年相當活躍，po文公告出來後，警方積極戒備就怕黑幫出手太重，到時候難以收拾。

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